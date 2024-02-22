Maden Faciasında Skandal İhmal! 'Uyarı e-Postasını Olaydan 3 Gün Sonra Gördüm'
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen göçükte skandal bir ihmal ortaya çıktı. Şirketin 'Türkiye Ülke Müdürü' C.Y.D., bölgede çatlaklar olduğuna dair uyarı mailini 3 gün sonra gördüğünü söyledi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası 9 işçiyi arama faaliyetleri devam ederken, dün yapılan açıklamayla bölgede risk olduğu belirtilerek çalışmalara ara verildi.
Facia ile ilgili yürütülen soruşturmada skandal bir ifade ortaya çıktı. Şirketin Türkiye'deki müdürü C.Y.D.'nin ifadesi ortaya çıktı. C.Y.D. ifadesinde maden sahasındaki yığın liç alanında oluşan çatlaklarla ilgili kendisine gönderilen uyarı e-postasını 3 gün sonra gördüğünü belirtti.
Savcılıktaki ifadesinde, 6 Şubat 2024'te şirketin yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladığını söyleyen C.Y.D., 'Bu olayla ilgili yerin güvenliğinden bildiğim kadarıyla oksit proses birimi ve İSG birimi sorumludur. Bu olayda jeoteknik birimi kayıtları incelediği için ilgili birime bilgi vermek, gerekli önlemlerin alınması konusunda öneride bulunmak ve durdurmakla yükümlüler. Kayan kütlenin ne kadar miktar olduğunu bilmemekteyim. Radar sistemindeki tehlike seviyeleri hakkında bilgim bulunmamaktadır ancak risk analizleri sonucunda jeoteknik birimi seviyeye göre ilgili kişilere bunu bildirmekle yükümlüdür hatta yüksek riskli durumlarda şirketin üst yöneticilerine bu bilgilerin verilmesi gerekmektedir.' dedi.
Olayla ilgili sorumluluğu olmadığını söyleyen C.Y.D., 'Söz konusu olayda ilgili birimlerin kendi bünyesinde inisiyatif ve sorumlulukları bulunmaktadır. Eğer bir sorumluluğum bulunsaydı alt birimde çalışanlar bana bir şekilde ulaşıp talimatları alırlardı. Sadece bilgilendirme amaçlı I.R.G'den benim bulunduğum mail grubuna mail gelmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.
'Olaydan 3 gün sonra maili gördüm'
C.Y.D, yığın liç alanındaki çatlaklarla ilgili fotoğraflara ilişkin, şunları anlattı:
'Olaydan 2 saat önce bölgede çatlakların olduğuna dair I.R.G. bilgilendirme amaçlı fotoğraf attı ve önlem aldığına dair mail attı. Bu maili yurt dışındaki saat farkı nedeniyle görmemiştim. Olaydan sonra direktör arkadaşların uyarması ile olaydan 3 gün sonra maili gördüm. Böyle durumlarda üst yöneticilere mail atılmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailleridir. Bununla ilgili I.R.G. herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir.'
Radar sistemlerinin alımıyla ilgili C.Y.D, '2023 yılı Aralık ayında radar sistemine ait cihazların bu yılki bütçeye girdiğini biliyorum hatta alımı ile ilgili onay alındığını bilmekteyim. Bu cihazlar yurt dışından alındığı için alım süreci uzamış olabilir' ifadesini kullandı.
C.Y.D, kendisinin yığın liç sahasından sorumlu olmadığını, finansal yapı ile ilgili işlemlerden yükümlü olduğunu kaydetti.
Avukatı da suçlamaları reddederek, müvekkilinin göreve olaydan bir hafta önce başladığını, görevinin finansal yapı ile ilgili olduğunu, maden sahasındaki operasyon, teknik konuda görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu.