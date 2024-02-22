Maden Faciası Sonrasında Tepki Çeken Celal Şengör’den Açıklama: Afrika’dan Örnek Verdi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan kazada 9 maden işçisi toprak altında kalarak can vermişti. Yaşanan kaza sonrasında Prof. Dr. Celal Şengör’ün madencilik ile ilgili sözleri gündeme gelmişti. Şengör, Fatih Altaylı üzerinden gelen tepkilere cevap vererek, 'Ben madenciliği eleştirmek cehalettir dedim. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bu demek değildir ki, ahmakça, câhilane, zararlı yöntemlerle yapılan madencilik eleştirilmesin' ifadelerini kullandı. Şengör ayrıca Afrika’da Avrupalıların işlettiği maden ocaklarını da övdü.