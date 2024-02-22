Maden Faciası Sonrasında Tepki Çeken Celal Şengör’den Açıklama: Afrika’dan Örnek Verdi
Maden Faciası Sonrasında Tepki Çeken Celal Şengör’den Açıklama: Afrika’dan Örnek Verdi
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan kazada 9 maden işçisi toprak altında kalarak can vermişti. Yaşanan kaza sonrasında Prof. Dr. Celal Şengör’ün madencilik ile ilgili sözleri gündeme gelmişti. Şengör, Fatih Altaylı üzerinden gelen tepkilere cevap vererek, 'Ben madenciliği eleştirmek cehalettir dedim. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bu demek değildir ki, ahmakça, câhilane, zararlı yöntemlerle yapılan madencilik eleştirilmesin' ifadelerini kullandı. Şengör ayrıca Afrika’da Avrupalıların işlettiği maden ocaklarını da övdü.
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Prof. Dr. Celal Şengör, çevrecileri zırcahil olarak suçlamış ve madenciliğin çok önemli olduğunu söylemişti.
Geçtiğimiz günlerde Erzincan’daki altın madeninde 9 maden işçisinin toprak altında kalması sonrasında Celal Şengör’ün bu sözleri tepki çekmişti.
Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Celal Şengör’ün savunmasına yer verdi.
"İliç’te meydana gelen müessif maden kazası önemli maddî zararın yanında dokuz vatandaşımızın da hayatına mâl olmuştur. Bunun üzerine bazı kişiler bana hakarete varan mesajlar attılar. Bay Can Erman’dan bir örnek: “Mahkemeyle uğraşmamak icin kibarca yazıyorum. Ama emin olun kolay degil. Hadi çıkın ekrana, tekrar deyin ki maden eleştirmek cehalettir. Sizi sever sayardık. Bu felaketin karşısında Turkiye cumhuriyeti ne fayda kazandı ki siz bu madenleri can hiras savundunuz. Siz de mi para aldiniz? Ya aklinizi peynir ekmekle yemişsiniz ya da vatan hainisiniz.”
"Avukat İsmail Hakkı Atal Bey ise benim maden şirketleri tarafından manipüle edildiğimi söylüyor. Bu ifadeler hakaret ve birer iftira olup mahkemeye verilmelidir, ama Türkiye’de hukuka güven olmadığı için o zahmete katlanmak istemiyorum. “
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“Bunlar ve benzeri kişiler benim dediklerimi ve yazdıklarımı yanlış anlamışlar. Ben madenciliği eleştirmek cehalettir dedim. Aynı şeyi tekrar ediyorum. “
“Avukat İsmail Hakkı Bey diyor ki “Afrika’yı bitirdiler”. Acaba kendisi hiç Afrika’ya gitmiş midir? Meselâ ben ona Banket Konglomerası dersem ne anlar? “
“Ben Güney Afrika’da epey çalıştım, hattâ De Beers şirketinde iki hocamla beraber jeolojik danışmanlık yaptım (görevimiz elmas oluşumuna sebep olan kratonların nasıl oluştuklarını anlatmaktı). Libya’da çalıştım. Buraların hiç de öyle “bitmiş” bir halleri yok.”
“Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Katanga Madencilik Ltd. şirketi Afrika’nın hâlâ en büyük bakır ve dünyanın en büyük kobalt üreticisi olma potansiyeline sahiptir. Bu faaliyet Kongo, Belçika kralı Leopold’ün bir müstemlekesiyken başlamıştı. Hâlâ sürüyor. Kongolular birbirlerini yemekten vaz geçip biraz bilime yönelseler, Kanada’ya ait olan bu şirketle akılcı ortaklıklar yapabilirler, ödedikleri veya elde ettikleri milyonlarca dolarlık rüşvetlerden kurtulurlar”
“Bugün Kongo’da Belçikalıların yaptığı demiryolları âtıl olup, orman tarafından yutulmuştur. Bu da mı Avrupalıların kabahati? “
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