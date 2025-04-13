Macaristan Hangi Para Birimini Kullanıyor? “Forint” Hakkında 11 Bilgi

Macaristan'ın resmi para birimi ne biliyor musunuz? Macaristan'ın para birimi, forint. Tarihi ve ekonomik açıdan önemli bir geçmişi olan Macaristan'ın ulusal para birimi hakkında bilmeniz gereken her şey bu içerikte! Macaristan'a gidecekseniz ya da sadece bu para birimini merak ediyorsanız gelin bu bilgilere birlikte bakalım...