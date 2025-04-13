Macaristan Hangi Para Birimini Kullanıyor? “Forint” Hakkında 11 Bilgi
Macaristan'ın resmi para birimi ne biliyor musunuz? Macaristan'ın para birimi, forint. Tarihi ve ekonomik açıdan önemli bir geçmişi olan Macaristan'ın ulusal para birimi hakkında bilmeniz gereken her şey bu içerikte! Macaristan'a gidecekseniz ya da sadece bu para birimini merak ediyorsanız gelin bu bilgilere birlikte bakalım...
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1. Forint, Macaristan'ın para birimi.
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2. Macaristan'a giderseniz paranızın değeri ne olacak?
3. Şimdi bu para biriminin biraz tarihine bakalım...
4. Peki bu para biriminin adı nereden geliyor olabilir acaba?
5. Macaristan'da eskiden fillér kullanılıyormuş.
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6. Forint para biriminin bir sembolü ve kodu var elbette.
7. Forint banknotlarında çok önemli kişileri görüyoruz.
8. Avrupa Birliği ülkeleri ortak olarak aslında euro kullanıyor. Ama hepsi değil!
9. Macaristan parasını sahteliklere karşı çeşitli yöntemlerle koruyor.
10. Macaristan'ın para birimi komşularında pek geçmiyor!
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11. Macaristan'da forint kullanılıyor doğru ama euro da kullanılabiliyor.
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