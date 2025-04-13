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Macaristan Hangi Para Birimini Kullanıyor? “Forint” Hakkında 11 Bilgi

etiket Macaristan Hangi Para Birimini Kullanıyor? “Forint” Hakkında 11 Bilgi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 14:01

Macaristan'ın resmi para birimi ne biliyor musunuz? Macaristan'ın para birimi, forint. Tarihi ve ekonomik açıdan önemli bir geçmişi olan Macaristan'ın ulusal para birimi hakkında bilmeniz gereken her şey bu içerikte! Macaristan'a gidecekseniz ya da sadece bu para birimini merak ediyorsanız gelin bu bilgilere birlikte bakalım...

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1. Forint, Macaristan'ın para birimi.

1. Forint, Macaristan'ın para birimi.

Macarların kullandığı forintin çeşitleri çok. Birçok banknot ve madeni para çeşidi olan forintin banknotları şunlar:

  • 500

  • 1.000

  • 2.000

  • 5.000

  • 10.000

  • 20.000

Madeni paraları ise şunlar:

  • 5

  • 10

  • 20

  • 50

  • 100

  • 200

2. Macaristan'a giderseniz paranızın değeri ne olacak?

2. Macaristan'a giderseniz paranızın değeri ne olacak?

1 TL şu an 9,74 Macar forinti. Yani bizim 1 liramız 10 forinte yakın. Eğer Macaristan'a bir gezi planı yapacaksanız güncel kuru takip etmeniz gerek elbette. Forintin zaman zaman döviz ve euro karşısında dalgalanmalar yaşadığı görülebiliyor. O yüzden gezinizi planlarken buna dikkat etmeniz öneriliyor.

3. Şimdi bu para biriminin biraz tarihine bakalım...

3. Şimdi bu para biriminin biraz tarihine bakalım...

Forint aslında yeni bir para birimi. 1946 yılında piyasaya sürülen forintin ortaya çıkma amacı enflasyonu durdurmaktı. Tüm zamanların en büyük ekonomik krizlerinden birini 2. Dünya Savaşı sonrası Macaristan yaşıyor ve bu kriz sonucunda eski para birimleri pengőnun yerini forint alıyor. Pengőnun değersizleşmesi ile ortaya çıkan forint bu ekonomik krizi durdurmaya yardımcı oluyor.

4. Peki bu para biriminin adı nereden geliyor olabilir acaba?

Biraz garip gelecek ama forint adı Floransa'dan geliyor. İtalya'nın Floransa şehrinde altın paralara 'fiorino d’oro' deniyormuş. İşte forint kelimesi de bu kelimeden üretilmiş. Eskiden Macaristan Krallığı'nda benzer altın paralar basıldığı için tarihi bir isim olarak düşünülerek forint kelimesi seçilmiş.

5. Macaristan'da eskiden fillér kullanılıyormuş.

5. Macaristan'da eskiden fillér kullanılıyormuş.

Forintin yüzde biri değerinde olan fillér bir süre kullanılsa da daha sonra kaldırılmış. Madeni para olan fillér, Macarların kuruşu gibiymiş. Ama değersiz hale geldiği için 1999 yılında kaldırılıyor. Yani bugün Macaristan'a gittiğinizde bu madeni paraları göremiyorsunuz.

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6. Forint para biriminin bir sembolü ve kodu var elbette.

6. Forint para biriminin bir sembolü ve kodu var elbette.

Forint para biriminin sembolü Ft. Yani biz nasıl 500 TL diyorsak onlar da 500 Ft diyorlar. 500 Ft demek 500 forint demek oluyor. Forint para biriminin kodu ise HUF.

7. Forint banknotlarında çok önemli kişileri görüyoruz.

7. Forint banknotlarında çok önemli kişileri görüyoruz.

Ülkelerde banknotlarda genelde önemli kişiler oluyor. Macaristan'da da durum böyle. Forint banknotlarında ülke için önemli isimleri görebiliyoruz. 1.000 forint üstünde Kral Matthias bulunurken 20.000 forintte Ferenc Deák resmi bulunuyor.

8. Avrupa Birliği ülkeleri ortak olarak aslında euro kullanıyor. Ama hepsi değil!

Macaristan'ın dahil olduğu 8 ülke Avrupa Birliği üyesi olsa da euro kullanmıyor. 2004 yılında AB'ye üye olan Macaristan para birimi olarak euroya geçmemiş. Bunun nedeni ekonomik aslında. Macaristan hem kendi parası forintin değerini korumak hem de ekonomik kriterleri sağlamadığı için euroya geçmiyor.

9. Macaristan parasını sahteliklere karşı çeşitli yöntemlerle koruyor.

9. Macaristan parasını sahteliklere karşı çeşitli yöntemlerle koruyor.

Banknotların sahtelerine karşı birçok koruma yöntemi var. Macaristan forinti de bu uygulamalardan bazılarına sahip. Sahte paraya karşı korumak için forint banknotlarında çeşitli güvenlik işaretleri var. Bunlar UV ışıkta görülebiliyor. Bunun dışında hologramlar ve kabartma baskılar da var. Bütün bunlar Macaristan'ın sahte paralara karşı aldığı önlemler arasında.

10. Macaristan'ın para birimi komşularında pek geçmiyor!

10. Macaristan'ın para birimi komşularında pek geçmiyor!

Çevresindeki komşularında Macar forinti geçmiyor. Komşularında genelde euro ya da kendi para birimleri geçerli. Bu yüzden Macaristan'ı da kapsayan bir gezi planlıyorsanız bunu dikkate almanız gerek! Başka ülkelere geçtiğinizde yerel para birimi ya da euro kullanacaksınız yani.

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11. Macaristan'da forint kullanılıyor doğru ama euro da kullanılabiliyor.

11. Macaristan'da forint kullanılıyor doğru ama euro da kullanılabiliyor.

Evet, genel olarak Macaristan'da forint kullanıldığından bahsettik. Ama bu euro hiç geçmiyor demek değil. Büyük şehirlerde ya da turistik bölgelerde euro geçen yerler bulmak mümkün.

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buffythevampireslayer
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