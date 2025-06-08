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Finans
Maaşın Bir Tatlı Olsa Hangisi Olurdu?

etiket Maaşın Bir Tatlı Olsa Hangisi Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 17:02

Kimi maaş baklavaya benzer; kat kat, bol cevizli. Kimininki ise bir kase sütlaç gibi sade ama iç açıcıdır. Peki, senin maaşın hangi tatlıyı andırıyor? Gel, ekonomik ruh haline biraz tatlılık katalım!

Hazırsan testeee👇🏻

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1. Eğitim seviyeni öğrenelim bakalım!

2. Mevcut iş tecrüben ne?

3. Alışverişe çıktığında hangisi seni en iyi tanımlar?

4. Peki, şu an hangi sektörde çalışıyorsun?

5. Ay sonunda hangisi seni mutlu eder?

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6. Beklenmedik bir prim kazansan ilk düşüncen ne olur?

7. Nasıl bir çalışansın?

8. Son olarak, mevcut maaşından memnun musun?

Çikolatalı pasta!

Çikolatalı pasta!

Dışı ayrı içi ayrı lezzetli… Tam bir klasik ama asla sıradan değil! Sen maaşını güzel yöneten, dengeli harcayan ve birikim yapmayı alışkanlık haline getirmiş birisin. Ay başında keyfini çıkarıyor, ay ortasında harcamalarını düzenliyor, ay sonunda da kenara bir dilim “kendin için” ayırıyorsun. Tatilin de var, hobi bütçen de. Üstelik bu pastadan sevdiklerine de ikram edebiliyorsun! Senin finansal durumun sadece sürdürülebilir değil, aynı zamanda ilham verici. Kutlamaya değer bir istikrarın var, seni gönülden tebrik ederiz!

Sufle!

Sufle!

İlk bakışta sade, ama kaşığı daldırınca içinden sıcak sıcak sürprizler çıkıyor! Yoğun ve yeterli görünüyor ama o “biraz daha olsa fena mı olurdu” hissi hep yanında. Harcamalarında temkinlisin, ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun ama eline geçenin tamamını kullanmak zorunda kalmak seni yorabiliyor. Birikim yapma fikri hep kafanda ama pratikte her ay tam olarak başaramıyorsun. Yine de içindeki motivasyon yüksek, çünkü sen geleceğini planlamayı seviyorsun. Küçük değişikliklerle, yeni alışkanlıklarla bu suflenin yanına bir top dondurma eklemek mümkün. Önce o sıcak akışı soğukkanlı birikimle dengele, bak neler oluyor!

Sütlaç!

Sütlaç!

Sade, mütevazı ve duygusal… Ama ne yazık ki dengede kalmakta zorlanıyor. Ay başında gelen maaşın nereye gittiğini bazen sen bile takip edemiyorsun. Gelir-gider dengesini kurmakta güçlük çekiyor olabilirsin. Beklenmedik harcamalar ya da ay ortasında çıkan “acil ihtiyaçlar” seni hep bir adım geriden yakalıyor. Yine de her şeyin çözümü var. Tıpkı bir tutam tarçının sütlacı bambaşka hale getirmesi gibi, sen de bütçene minik dokunuşlarla nefes aldırabilirsin. Bir uygulama, küçük bir harcama günlüğü ya da gereksiz abonelikleri iptal etmek bile seni bir adım öne taşıyabilir. Unutma, her ay yeni bir başlangıçtır!

Baklava!

Baklava!

Geleneksel, çok katmanlı, köklü bir yapın var. Maddi konularda risk almaktan çekiniyor, daha önce işe yarayan ne varsa onu tekrar etmeyi tercih ediyorsun. Güvenli alanları seviyor, parasal olarak sürprizlerden pek hoşlanmıyorsun. Ama bu tatlının içinde kaç kat varsa, senin de potansiyelin o kadar fazla! Biraz araştırma, biraz yenilik, biraz da cesaretle halledebilirsin. Finansal alışkanlıklarını güncellemek hem seni ferahlatacak hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemene yardımcı olacak.

Tulumba Tatlısı!

Tulumba Tatlısı!

Senin maaş eline geçer geçmez yok oluyor, tıpkı sıcak sıcak çıkan tulumbaların saniyesinde tükenmesi gibi! Ne kadar çalışırsan çalış, kazandığın para ağzına layık ama cebine kısa ömürlü. Ayın ilk günleri gönlü bol, son günleri hesaplı yaşıyorsun. Harcarken düşündürmeyen ama bitince “nereye gitti bu para?” dedirten türden. Ama üzülme…

Çok daha tatmin edici maaşlar aldığın, baklavayı tepsiyle götürdüğün günler de elbet gelecek!

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miray soysal
miray soysal
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