Maaşın Bir Tatlı Olsa Hangisi Olurdu?
Kimi maaş baklavaya benzer; kat kat, bol cevizli. Kimininki ise bir kase sütlaç gibi sade ama iç açıcıdır. Peki, senin maaşın hangi tatlıyı andırıyor? Gel, ekonomik ruh haline biraz tatlılık katalım!
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1. Eğitim seviyeni öğrenelim bakalım!
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2. Mevcut iş tecrüben ne?
3. Alışverişe çıktığında hangisi seni en iyi tanımlar?
4. Peki, şu an hangi sektörde çalışıyorsun?
5. Ay sonunda hangisi seni mutlu eder?
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6. Beklenmedik bir prim kazansan ilk düşüncen ne olur?
7. Nasıl bir çalışansın?
8. Son olarak, mevcut maaşından memnun musun?
Çikolatalı pasta!
Sufle!
Sütlaç!
Baklava!
Tulumba Tatlısı!
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