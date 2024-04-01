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Lüks Aracıyla Sahilde Şov Yapmak İsterken Gökyüzüne Uçan Adam

Lüks Aracıyla Sahilde Şov Yapmak İsterken Gökyüzüne Uçan Adam

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 15:38

Sosyal medyada paylaşılan ve Kuveyt'te kaydedildiği belirtilen görüntüler viral oldu.

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Görüntülerde lüks aracı ile sahilde şov yapmak isterken kaza yapan ve kazanın sonucunda da camdan gökyüzüne fırlayan bir kişi görülüyor.

Görüntülerde lüks aracı ile sahilde şov yapmak isterken kaza yapan ve kazanın sonucunda da camdan gökyüzüne fırlayan bir kişi görülüyor.

Şov yapmak isterken rezil olan adamın o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

Şov yapmak isterken rezil olan adamın o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o görüntüler: 👇

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Roanhorse

İyi olmuş iyiiii. Darısı diğer gösteriş meraklılarının başına!

tom lee jones

bu teknoloji tum savas ucaklarinda var,auto-eject,yakismis andavala.

Esen Yaman

hayat kısa arabiiler uçuyor..🚀