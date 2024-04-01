Lüks Aracıyla Sahilde Şov Yapmak İsterken Gökyüzüne Uçan Adam
Lüks Aracıyla Sahilde Şov Yapmak İsterken Gökyüzüne Uçan Adam
Sosyal medyada paylaşılan ve Kuveyt'te kaydedildiği belirtilen görüntüler viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Görüntülerde lüks aracı ile sahilde şov yapmak isterken kaza yapan ve kazanın sonucunda da camdan gökyüzüne fırlayan bir kişi görülüyor.
Şov yapmak isterken rezil olan adamın o görüntüleri ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İyi olmuş iyiiii. Darısı diğer gösteriş meraklılarının başına!
bu teknoloji tum savas ucaklarinda var,auto-eject,yakismis andavala.
hayat kısa arabiiler uçuyor..🚀