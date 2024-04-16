Lokanta, Kafe, Barlarda KDV Artışı Hazırlığına Yorumlar Düşündürdü
Lokanta, Kafe, Barlarda KDV Artışı Hazırlığına Yorumlar Düşündürdü
KDV'de artışın taslak tebliği, lokanta, bar, kafe, kahvehane gibi yerlere yönelik hazırlanırken, sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
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Katma Değer Vergisi (KDV), Temmuz 2023'te yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarılmıştı.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı da GİB internet sitesinde yayımlandı.
Sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
İşte ekonomistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının,
KDV artışı tebliği taslağına yönelik yorumları şu şekilde oldu.
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Son dönemde özellikle yurt dışında yeme içmenin daha ucuz olduğu görülürken,
Gıda fiyatlarındaki seyir Türkiye'de alım gücünü giderek daha da zorluyordu.
Vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarda zorlanmasıyla
Yüzde 71 olan gıda enflasyonu da OECD ülkeleri içinde lider konumda bulunuyor.
Sizce bu değişiklik fiyatları yeniden etkiler mi?
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Dışarıda yemek ya da içmek daha da pahalı olur mu?
Yorumlara bekliyoruz.
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