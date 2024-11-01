LIDEA Girişim Programı İş Dünyasına Işık Olacak!
LIDEA Girişim Programı İş Dünyasına Işık Olacak!
LIDEA Girişim Programı, Fethiye'de yenilikçi fikirlerin iş dünyasına kazandırılmasını amaçlayan kapsamlı bir girişimcilik programıdır. Likya Fethiye ve Antalya bölgesinde kurulu olan eski bir uygarlıktı. “Likya” ve İngilizce fikir anlamına gelen “Idea” kelimelerinin birleşmelerinden oluşan “Lidea” Likya bölgesinden çıkacak modern, dijital ve yenilikçi fikirlerin merkezi olma yolunda hayata geçiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fethiye, doğası ve tarihi güzellikleriyle tanınan bir tatil cenneti olmanın ötesine geçerek dijital nomad’ların en gözde destinasyonları arasında yerini sağlamlaştırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
LİDEA Girişimcilik Programı, fikir aşamasından prototipe kadar, katılımcılara online ve yüz yüze eğitimler ile birlikte global çapta deneyime sahip mentorlarla ihtiyaç duyulan konularda mentorluk desteği sunacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam