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LIDEA Girişim Programı İş Dünyasına Işık Olacak!

etiket LIDEA Girişim Programı İş Dünyasına Işık Olacak!

Ercan Altuğ Yılmaz
Ercan Altuğ Yılmaz - yazio
01.11.2024 - 23:58

LIDEA Girişim Programı, Fethiye'de yenilikçi fikirlerin iş dünyasına kazandırılmasını amaçlayan kapsamlı bir girişimcilik programıdır. Likya Fethiye ve Antalya bölgesinde kurulu olan eski bir uygarlıktı. “Likya” ve İngilizce fikir anlamına gelen “Idea” kelimelerinin birleşmelerinden oluşan “Lidea” Likya bölgesinden çıkacak modern, dijital ve yenilikçi fikirlerin merkezi olma yolunda hayata geçiriliyor.

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Fethiye, doğası ve tarihi güzellikleriyle tanınan bir tatil cenneti olmanın ötesine geçerek dijital nomad’ların en gözde destinasyonları arasında yerini sağlamlaştırıyor.

Fethiye, doğası ve tarihi güzellikleriyle tanınan bir tatil cenneti olmanın ötesine geçerek dijital nomad’ların en gözde destinasyonları arasında yerini sağlamlaştırıyor.

Türkiye’mizin yeni dönemde dijital nomad vizesi adı verilen yabancı vatandaşlara da girişimcilik özel vizesi sağlayan ülkeler arasına katılmasıyla birlikte, uzaktan çalışan profesyonellerin öncelikli tercihi haline gelen Fethiye, yerli ve yabancı birçok nitelikli iş gücünü kendine çekiyor.

Bu kapsamda Fethiye’nin girişimcilik ekosistemine değer katacak LİDEA Girişimcilik Programı, LİİDER (Likya İş İnsanları Derneği) desteği ile TOYED (Türkiye Oyunlaştırma Derneği) eğitim ve mentorluk desteği ve Hipokampüs Coworking Space ev sahipliğinde başlıyor. Program, bölgedeki yenilikçi bakış açısına sahip girişimcilere ilham ve destek sağlayarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Girişimcilik programının ev hanımlarından teknoloji meraklısı gençlere, KOBİ’lerden büyük turizm tesislerine kadar yenilikçi çözüm öneren herkese kapısı açık. 2025 dönemi Lidea odakları ise Turizm Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Yapay Zeka, Oyun ve Oyunlaştırma gibi konular olacak. Bölgenin iş dünyasında yıl boyunca etkin olmasını sağlayacak bu yenilikçi model, aynı zamanda turizmin 12 aya yayılmasına da katkı sunacak.

LİDEA Girişimcilik Programı, fikir aşamasından prototipe kadar, katılımcılara online ve yüz yüze eğitimler ile birlikte global çapta deneyime sahip mentorlarla ihtiyaç duyulan konularda mentorluk desteği sunacak.

LİDEA Girişimcilik Programı, fikir aşamasından prototipe kadar, katılımcılara online ve yüz yüze eğitimler ile birlikte global çapta deneyime sahip mentorlarla ihtiyaç duyulan konularda mentorluk desteği sunacak.

Program her yılın sonbahar döneminde 20 kadar fikir aşamasında girişimci ekiplerle başlayacak. Ocak dönemine kadar devam eden fikir aşamasındaki girişimciler aldıkları eğitim ve mentor desteği devamında 2. dönem seçilecek 10 girişim adayı olmaya çalışacak. Programın 2. döneminde de Ocak ayından Nisan ayına kadar teknolojik prototipini hazırlayacak olan 10 girişim Nisan ayı içinde Fethiye Jiva Hotel’de bir hafta sonu boyu gerçekleşecek olan “Lidea Fethiye Summit” zirvesinde demo day kısmında sunum yapma fırsatı bulacaklar. Bu tümüyle ücretsiz zirvede hem yerel hem de global birçok uzman, girişimci ve yatırımcı ile birlikte olabilme fırsatı bulacaklar. 

Detaylı bilgi için: Ana Sayfa - Lidea Girişim Programı

https://www.instagram.com/lideagirisim/

https://x.com/LideaGirisim

https://www.linkedin.com/company/lidea-girişim/

https://www.facebook.com/lideagirisim

Hippokampüs Coworking Space

LİİDER (Likya İş İnsanları Derneği)

TOYED Oyunlaştırma Derneği

Fethiye Belediyesi

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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