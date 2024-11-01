LIDEA Girişim Programı İş Dünyasına Işık Olacak!

Türkiye’mizin yeni dönemde dijital nomad vizesi adı verilen yabancı vatandaşlara da girişimcilik özel vizesi sağlayan ülkeler arasına katılmasıyla birlikte, uzaktan çalışan profesyonellerin öncelikli tercihi haline gelen Fethiye, yerli ve yabancı birçok nitelikli iş gücünü kendine çekiyor.

Bu kapsamda Fethiye’nin girişimcilik ekosistemine değer katacak LİDEA Girişimcilik Programı, LİİDER (Likya İş İnsanları Derneği) desteği ile TOYED (Türkiye Oyunlaştırma Derneği) eğitim ve mentorluk desteği ve Hipokampüs Coworking Space ev sahipliğinde başlıyor. Program, bölgedeki yenilikçi bakış açısına sahip girişimcilere ilham ve destek sağlayarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Girişimcilik programının ev hanımlarından teknoloji meraklısı gençlere, KOBİ’lerden büyük turizm tesislerine kadar yenilikçi çözüm öneren herkese kapısı açık. 2025 dönemi Lidea odakları ise Turizm Teknolojileri, Tarım Teknolojileri, Yapay Zeka, Oyun ve Oyunlaştırma gibi konular olacak. Bölgenin iş dünyasında yıl boyunca etkin olmasını sağlayacak bu yenilikçi model, aynı zamanda turizmin 12 aya yayılmasına da katkı sunacak.