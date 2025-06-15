LGS İkinci Oturum Kaçta Bitiyor? LGS Kaçta Bitecek, Ne Zaman Açıklanacak?
Binlerce öğrencinin lise heyecanı bugün itibarıyla başladı. Lise eğitimine devam edecek olan öğrenciler, 15 Haziran'da LGS'ye girdi. Ortaokul öğrencileri, velileri ve öğretmenleri için heyecanlı dakikalar sürüyor. LGS, yurt genelinde 3 bin 938 okulda gerçekleşiyor. İlk oturuma giren öğrenciler, 09.30'da sınava alındı. İkinci oturum ise saat 11.00'de başladı.
Peki LGS ikinci oturum kaçta bitiyor? LGS ne zaman açıklanacak?
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LGS İkinci Oturum Kaçta Bitecek?
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LGS Ne Zaman Açıklanacak 2025?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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