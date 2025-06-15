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LGS İkinci Oturum Kaçta Bitiyor? LGS Kaçta Bitecek, Ne Zaman Açıklanacak?

LGS İkinci Oturum Kaçta Bitiyor? LGS Kaçta Bitecek, Ne Zaman Açıklanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 12:29

Binlerce öğrencinin lise heyecanı bugün itibarıyla başladı. Lise eğitimine devam edecek olan öğrenciler, 15 Haziran'da LGS'ye girdi. Ortaokul öğrencileri, velileri ve öğretmenleri için heyecanlı dakikalar sürüyor. LGS, yurt genelinde 3 bin 938 okulda gerçekleşiyor. İlk oturuma giren öğrenciler, 09.30'da sınava alındı. İkinci oturum ise saat 11.00'de başladı.

Peki LGS ikinci oturum kaçta bitiyor? LGS ne zaman açıklanacak?

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LGS İkinci Oturum Kaçta Bitecek?

LGS İkinci Oturum Kaçta Bitecek?

LGS ikinci oturum bugün saat 12.50'de bitecek. LGS'nin ikinci oturumu, 12.50'de sona erecek ve öğrenciler sınav kağıtlarını teslim edecek. LGS ilk oturumundan saat 10.45'te çıkan öğrenciler, saat 11.00'de ise ikinci oturuma alındı. Binlerce öğrencinin şu saatlerde sınav heyecanı sürüyor.

LGS İkinci Oturum Kaç Dakika Sürüyor?

LGS ikinci oturum 1 saat 50 dakika sürüyor. Sınava 11.00'de giren öğrenciler, 1 saat 50 dakika sonra yani 12.50'de çıkacak.

Sınava giren öğrenciler, MEB tarafından cevapların açıklanmasının ardından sınav sorularına ulaşabilecek. Öğrencilerin cevapları sistemde görülmeyecek ancak hangi cevabi işaretlediğini hatırlayan öğrenciler, kontrol sağlayabilecek.

LGS Ne Zaman Açıklanacak 2025?

LGS Ne Zaman Açıklanacak 2025?

LGS bu sene 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenleniyor. Lise hayatına devam edecek olan binlerce öğrenci, sınav sorularını cevaplıyor. Öğrenciler, 15 Haziran saat 12.50'de LGS'den çıkmış olacak. Daha sonra heyecanlı bekleyiş başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin tercihleri alınacak.

LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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