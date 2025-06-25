Lekeli Cilt Görünümüne Veda Ediyoruz: Daha Eşit ve Aydınlık Bir Cilt Tonu İçin Pigmentbio Serisiyle Tanışın!

Yoğun leke sorunu yaşıyorsanız için bu gece serumunu bakım rutininize eklemelisiniz bizce. Lekeli hassas cildiniz için bu serumu her akşam yüzünüze ve boynunuza uygulamanız gerek. Gece serumunun aydınlatıcı ve peeling etkisi de var. İçindeki C vitaminiyle cildinizi besleyen serum cildinizin lekesiz görünüme kavuşamasına yardımcı oluyor.

Bioderma Pigmentbio Gece Serumu