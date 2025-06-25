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Lekeli Cilt Görünümüne Veda Ediyoruz: Daha Eşit ve Aydınlık Bir Cilt Tonu İçin Pigmentbio Serisiyle Tanışın!

Lekeli Cilt Görünümüne Veda Ediyoruz: Daha Eşit ve Aydınlık Bir Cilt Tonu İçin Pigmentbio Serisiyle Tanışın!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 18:06

Lekeli cilt sorununu yaşamayan yok. Bazılarımız daha yoğun yaşayabiliyor tabii. Ama artık bu lekeli cilde elveda demeye hazırlanın. Seçtiğimiz ürünlerle artık cildiniz çok daha pürüzsüz olacak! Leke sorunu yaşayanların kullanabileceği ürünleri merak ediyorsanız beraber bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'c

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Bioderma Pigmentibo Daily Care SPF50+ Nemlendirici Bakım Kremi

Bioderma Pigmentibo Daily Care SPF50+ Nemlendirici Bakım Kremi

Leke sorunu yaşıyorsanız ona uygun ürünler kullanmanız gerekiyor. Bu nemlendirici bakım kreminin güneş koruması da var. Leke görünümünü azaltırken cildinizi aydınlatan ve güneşten koruyan nemlendirici bakım kremi leke sorunu yaşayan herkese lazım! Gündüz  nemlendirici bakım kremini temizlediğiniz yüz ve boyun bölgenize sabahları uygulayabilirsiniz. Antioksidan etkili kremin içinde C ve E vitaminleri var.

Bioderma Pigmentbio SPF50+ Nemlendirici Bakım Kremi

Pigmentbio C-Concentrate C Vitaminli Gece Bakım Serumu

Pigmentbio C-Concentrate C Vitaminli Gece Bakım Serumu

Yoğun leke sorunu yaşıyorsanız için bu gece serumunu bakım rutininize eklemelisiniz bizce. Lekeli hassas cildiniz için bu serumu her akşam yüzünüze ve boynunuza uygulamanız gerek. Gece serumunun aydınlatıcı ve peeling etkisi de var. İçindeki C vitaminiyle cildinizi besleyen serum cildinizin lekesiz görünüme kavuşamasına yardımcı oluyor. 

Bioderma Pigmentbio Gece Serumu

Bioderma Pigmentbio Nemlendirici Gece Bakım Kremi

Bioderma Pigmentbio Nemlendirici Gece Bakım Kremi

Leke sorunu yaşıyorsanız kullanabileceğiniz bir başka krem bu gece kremi. Aydınlatıcı ve sıkılaştırıcı etkili gece kremi leke görünümünün azalmasına yardımcı olurken cildinize doğal ışıltısını geri kazandırıyor. Ciltte lekeye neden olan etkilerin azalmasını da hedefleyen kremin hafif bir dokusu var. Yüzünüzü ve boynunuzu temizledikten sonra bu kremi geceleri uygulayabilirsiniz. 

Bioderma Pigmentbio Nemlendirici Gece Bakım Kremi

Pigmentbio H₂O Micellar Temizleme Suyu

Pigmentbio H₂O Micellar Temizleme Suyu

Cildinizde leke sorunu yaşıyorsanız o zaman makyaj temizleme suyunuzun da size özel olması lazım. Hassas ciltler için tasarlanan temizleme suyu durulama gerektirmiyor. Cildinizi derinlemesine temizleyerek dışarıdan gelen zararlı etkenlere karşı koruyor. Pamukla yüzünüzü ve gözünüzü temizleyebileceğiniz makyaj temizleme suyu 250 ml şişede geliyor. 

Bioderma Pigmentbio Makyaj Temizleme Suyu

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