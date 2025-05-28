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Kurumsal mı Girişimci mi? Senin Hayata Bakış Açın Nasıl?

etiket Kurumsal mı Girişimci mi? Senin Hayata Bakış Açın Nasıl?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
28.05.2025 - 14:01

Hayat dediğin bir sahne... Kimi oyuncu yönetmenini bekler, kimi senaryoyu kendi yazar!

Kimimiz sabah 8:30’da bilgisayar başında olur, ay sonunda maaşını alır, bordrosunu koklaya koklaya yaşar. Kimimiz ise 'patron kim?' diye aynaya bakar, risk alır, sabah akşam fark etmeden hayallerinin peşinden koşar.

Bir yanda kahve molasında ofis dedikodusu, öte yanda müşteriyle Zoom'da fiyat pazarlığı...

Peki sen hangisisin? İçindeki 'kırmızı kalemli insan kaynakları' mı baskın, yoksa 'her şeyi sıfırdan kurarım' diyen bir girişimci ruh mu var?

Testi çöz, kendini keşfet! Belki de düşündüğünden çok daha farklı bir yoldasın.

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1. Öncelikle sabah saat kaçta uyanırsın?

2. Peki ofiste ya da çalışma ortamında en sevdiğin şey nedir?

3. Bu şirketi ben daha iyi yönetirim diye içten içe düşündüğün zamanlar oldu mu?

4. Patronun seni arasa ve “acil gel” dese ne yaparsın?

5. Öyleyse risk almayı nasıl tanımlarsın?

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6. Kurumsala girmem ben, özgür ruhum! deyip sonra fatura keserken ağladığın oldu mu?

7. Hafta sonları hepimiz için önemlidir. Senin en sevdiğin cumartesi planın nedir?

8. Diyelim ki bir iş fikrin tuttu. İlk iş olarak ne yaparsın?

9. Son olarak keşke maaş yatsaydı da moralim düzelseydi dediğin günler yaşadın mı?

%100 kurumsal bakış açısına sahipsin!

Senin için hayata bakış disiplinden, düzenden ve güvenli limanlardan geçiyor. Kurallar net olmalı, görev tanımı açık olmalı. Kart basmadan başlanan bir gün seni huzursuz eder. Senin için kariyer; sabır, planlama ve istikrarla tırmanılan bir merdiven. “Risk mi? Ben onu performans görüşmesinde dile getiririm” diyenlerdensin. Bir bakmışız 10 yıl sonra seni kurumsal bir yapının en tepesinde görüyoruz!

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Dengeli ve esnek bir bakış açısına sahipsin!

Senin hayata bakış açın net: ne tamamen kurumsal, ne de full girişimci. Sen “freelance kurumsal” karışımı o özel türdensin. Sabah toplantısına blazer ceketle girip, akşam bilgisayarını kafede kapatanlardan... Konfor alanını seviyorsun ama ara sıra dışına çıkmak da seni heyecanlandırıyor. Esneklik senin için hayat kalitesi demek. Ne çok kural ne de çok kaos. Tam ortası. Harika bir denge kurmuşsun!

Sen girişimci ruhlu ve gerçekçi bir bakış açısına sahipsin!

Senin hayata bakışın aklı başında ama bir o kadar da hayalci modunda. Evet, bir şeyleri sıfırdan kurmak istiyorsun ama önce bir plan, sonra bir hareket diyorsun. Hayal etmekten çekinmiyorsun ama ay sonunu da düşünüyorsun. Risk almaya meyillisin ama kör dalmıyorsun. Senin gibiler, iş dünyasının hem yaratıcıları hem sürdürülebilir başarı sahipleri. Zamanı gelince bir bakmışız kendi startup’ının başındasın!

Sen %100 girişimci bakış açısına sahipsin!

Sen hayata ya bir fikirle başlıyorsun, ya da yeni bir fikir aramakla. “Maaşlı iş mi? O da ne?” diyecek kadar özgür ruhlusun. Risk alırsın, hata yaparsın ama bir gün sonra yeni bir yol bulursun. CV yerine yatırım sunumu hazırlarsın. Hayat senin için bir keşif alanı, sınırların yok. Her şey mümkün gibi bakıyorsun dünyaya. Senin gibi biri için ofis dört duvar değil, tüm dünya!

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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