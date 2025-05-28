Kurumsal mı Girişimci mi? Senin Hayata Bakış Açın Nasıl?
Hayat dediğin bir sahne... Kimi oyuncu yönetmenini bekler, kimi senaryoyu kendi yazar!
Kimimiz sabah 8:30’da bilgisayar başında olur, ay sonunda maaşını alır, bordrosunu koklaya koklaya yaşar. Kimimiz ise 'patron kim?' diye aynaya bakar, risk alır, sabah akşam fark etmeden hayallerinin peşinden koşar.
Bir yanda kahve molasında ofis dedikodusu, öte yanda müşteriyle Zoom'da fiyat pazarlığı...
Peki sen hangisisin? İçindeki 'kırmızı kalemli insan kaynakları' mı baskın, yoksa 'her şeyi sıfırdan kurarım' diyen bir girişimci ruh mu var?
Testi çöz, kendini keşfet! Belki de düşündüğünden çok daha farklı bir yoldasın.
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1. Öncelikle sabah saat kaçta uyanırsın?
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2. Peki ofiste ya da çalışma ortamında en sevdiğin şey nedir?
3. Bu şirketi ben daha iyi yönetirim diye içten içe düşündüğün zamanlar oldu mu?
4. Patronun seni arasa ve “acil gel” dese ne yaparsın?
5. Öyleyse risk almayı nasıl tanımlarsın?
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6. Kurumsala girmem ben, özgür ruhum! deyip sonra fatura keserken ağladığın oldu mu?
7. Hafta sonları hepimiz için önemlidir. Senin en sevdiğin cumartesi planın nedir?
8. Diyelim ki bir iş fikrin tuttu. İlk iş olarak ne yaparsın?
9. Son olarak keşke maaş yatsaydı da moralim düzelseydi dediğin günler yaşadın mı?
%100 kurumsal bakış açısına sahipsin!
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Dengeli ve esnek bir bakış açısına sahipsin!
Sen girişimci ruhlu ve gerçekçi bir bakış açısına sahipsin!
Sen %100 girişimci bakış açısına sahipsin!
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