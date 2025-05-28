Kurumsal mı Girişimci mi? Senin Hayata Bakış Açın Nasıl?

Hayat dediğin bir sahne... Kimi oyuncu yönetmenini bekler, kimi senaryoyu kendi yazar!

Kimimiz sabah 8:30’da bilgisayar başında olur, ay sonunda maaşını alır, bordrosunu koklaya koklaya yaşar. Kimimiz ise 'patron kim?' diye aynaya bakar, risk alır, sabah akşam fark etmeden hayallerinin peşinden koşar.

Bir yanda kahve molasında ofis dedikodusu, öte yanda müşteriyle Zoom'da fiyat pazarlığı...

Peki sen hangisisin? İçindeki 'kırmızı kalemli insan kaynakları' mı baskın, yoksa 'her şeyi sıfırdan kurarım' diyen bir girişimci ruh mu var?

Testi çöz, kendini keşfet! Belki de düşündüğünden çok daha farklı bir yoldasın.