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Kurumsal Firmaların İş Ağı LinkedIn’de En Çok Takipçisi Olan 10 Şirket

etiket Kurumsal Firmaların İş Ağı LinkedIn’de En Çok Takipçisi Olan 10 Şirket

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 14:01

Profesyonel ağ platformu LinkedIn, iş dünyasının yeni nesil sosyal medya platformu olarak devreye girmiş durumda. Milyonlarca şirket sayfasına ve kullanıcıya ev sahipliği yapan bu dev platform, dünya çapındaki çalışanlar için bilgi, ilham ve fırsat merkezi olarak öne çıkıyor. Peki LinkedIn'de başarılarından ve uyguladıkları stratejilerden ders çıkarabileceğiniz en çok takipçisi olan şirket sayfaları hangileri?

İşte kendi ağınızı kurarken mutlaka atlamamanız gereken ilham verici LinkedIn sayfaları!

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10. LinkedIn News

LinkedIn News, 14.3 milyonluk takipçi sayısı ile en çok takip edilen firmalar arasında 10. sırada yer alıyor. Çeşitli sektörlerden profesyonellerin yankı uyandıran işlerini, görüşlerini ve makalelerini sunarak seçkin bir kaynak oluşturan LinkedIn News, iş dünyasındaki en son güncellemeleri topluca öğrenmek için önemli bir veri niteliğinde. Takipçilerini her alanda bilgilendiren bu açık kaynak, aynı zamanda topluluğu harekete geçirme ve gelişmeye teşvik etme açısından da oldukça başarılı.

9. IBM

IBM, 15.8 milyonluk takipçi sayısı ile LinkedIn üzerinde en çok takip edilen şirketler arasında güçlü bir konuma sahip. Bilgi Teknolojileri hizmet ve danışmanlık firması olan IBM, teknoloji yenilikleri ve kalıcı iş çözümleri için profesyonel dünyada en güvenilir isimler arasında. Yapay zekadan bulut bilişime ve kurumsal çözümlere kadar alanının küresel liderlerinden olan IBM, özellikle teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğini merak edenler ve dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyenler tarafından takip edilebilir.

8. Apple

17.4 milyon takipçi sayısına sahip olan Apple, küresel bir teknoloji devi. İkonik ürünleri, tasarım mükemmelliği ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Apple, LinkedIn üzerinde oldukça tutkulu bir topluluğa sahip. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri olması ve geleceğe dair tutarlı öngörülerde bulunması sebebiyle birçok sektörden profesyonelin ilgisini çekiyor. Ayrıca ürün lansmanları ve güncellemeleri hakkında son duyuruları da LinkedIn ağı üzerinden paylaşıyor.

7. Forbes Magazine

17.89 milyon takipçili Forbes Magazine, LinkedIn'in en kalabalık iş sayfalarından biri diğeri. İş dünyası, finans ve girişimcilik konularındaki yetkinliği ile tanınan bu güçlü sayfa, çok sayıda bilgilendirici haber, analiz ve görüş paylaşıyor. Ayrıca farklı sektörlerden inovasyon ve başarı hikayeleri anlatarak topluluğuna ilham olmayı ve geleceğin profesyonellerine yardım etmeyi hedefliyor.

6. Unilever

Lipton, Knorr, Axe ve Dove gibi dünya çapında tanınmış markaların üst kuruluşu olan Unilever, profesyonel LinkedIn hesabı üzerinde 18.8 milyon takipçiye sahip. Sahip olduğu geniş portföyü sayesinde takipçilerine çeşitli kariyer fırsatlarıyla karşılaşabilecekleri çekici bir platform sunuyor. Özellikle son dönemde sürdürülebilirlik gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başladığından etik değerlere hizmet eden bir marka olarak çok daha hızlı büyüyor.

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5. Microsoft

Küresel teknoloji devi Microsoft, LinkedIn üzerinde 21.5 milyonluk etkileyici bir kitleye sahip. Yenilikçi yazılım ve bulut bilişim çözümleriyle öne çıkan marka, profesyonellere ilham ve bilgi alacakları bir dizi faydalı içerik sunuyor. İşbirliği ve çeşitlilik gibi konulara odaklanarak hem bireyleri hem şirketleri güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni teknolojilerin entegrasyonu, geçmiş başarı hikayeleri ve bir dizi kariyer gelişim fırsatı sunan Microsoft, dijital çağı yakalamak isteyenler için benzersiz bir kaynak sunuyor.

4. TED Conferences

TED Conferences, etkileyici konuşmacıları ve düşündürücü sunumlarıyla profesyonellere en çok ilham veren sayfalar arasında. 23 milyonluk dev profil, kendi alanındaki bilgi birikimini ve entellektüelliğini pekiştirmek isteyen birçok kişi tarafından takip ediliyor. Bilimden teknolojiye sayısız başlık altında düzenlenen zengin içerikler, her türlü sosyal soruna ve çözüme odaklanarak geleceği şekillendirmeye çalışıyor.

3. LinkedIn

26 milyonluk ciddi takipçi sayısına sahip olan LinkedIn şirket sayfası, profesyonel ağ üzerinde en çok takip edilen firmalar arasında ilk üçte yer alıyor. Dünya çapındaki profesyonellere benzersiz sektörel bilgiler, kariyer tavsiyeleri ve ağ genişletme fırsatları sunan bu profil, başarılı bir merkez olarak devreye giriyor.

2. Amazon

Son yılların en çok değerlenen firmalarından olan Amazon, LinkedIn üzerinde 30 milyonluk etkileyici bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Sektör haberlerinden kariyer fırsatlarına kadar önemli bilgilendirmelerde bulunan bu e-ticaret sayfası, aynı zamanda dijital pazardaki fırsatları ve yenilikçi çözümleri entegre etmek isteyenler için de benzersiz bir kaynak oluşturuyor. Bu nedenle küresel etkileşimi izlemek ve dijitalleşmeyi maksimumda yaşamak isteyenler tarafından takip edilebilir.

1. Google

LinkedIn üzerinde en çok takipçiye sahip olan şirketler arasında birinci sırada, 32 milyonluk kitlesiyle Google bulunuyor. Arama motoru olarak başladığı yolda bir dizi yenilikçi ürünü ve hizmeti bünyesine katan Google, son yıllarda özellikle yapay zeka yönünde yaptığı geliştirmelerle öne çıkıyor. Büyümesini sürdürerek firma değerini her geçen gün artıran bu sektör liderine ait profesyonel ağ ise dijital pazarlamadan bulut bilişim sistemlerine kadar iş dünyasını ve geleceği şekillendiren bir dizi farklı konuya odaklanıyor. Özellikle makine öğrenimindeki gelişmeler hakkında bilgi edinmek için takip edilebilir.

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