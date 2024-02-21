Kurumsal Firmaların İş Ağı LinkedIn’de En Çok Takipçisi Olan 10 Şirket

IBM, 15.8 milyonluk takipçi sayısı ile LinkedIn üzerinde en çok takip edilen şirketler arasında güçlü bir konuma sahip. Bilgi Teknolojileri hizmet ve danışmanlık firması olan IBM, teknoloji yenilikleri ve kalıcı iş çözümleri için profesyonel dünyada en güvenilir isimler arasında. Yapay zekadan bulut bilişime ve kurumsal çözümlere kadar alanının küresel liderlerinden olan IBM, özellikle teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğini merak edenler ve dijital dönüşüme ayak uydurmak isteyenler tarafından takip edilebilir.