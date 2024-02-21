Kurumsal Firmaların İş Ağı LinkedIn’de En Çok Takipçisi Olan 10 Şirket
Kurumsal Firmaların İş Ağı LinkedIn’de En Çok Takipçisi Olan 10 Şirket
Profesyonel ağ platformu LinkedIn, iş dünyasının yeni nesil sosyal medya platformu olarak devreye girmiş durumda. Milyonlarca şirket sayfasına ve kullanıcıya ev sahipliği yapan bu dev platform, dünya çapındaki çalışanlar için bilgi, ilham ve fırsat merkezi olarak öne çıkıyor. Peki LinkedIn'de başarılarından ve uyguladıkları stratejilerden ders çıkarabileceğiniz en çok takipçisi olan şirket sayfaları hangileri?
İşte kendi ağınızı kurarken mutlaka atlamamanız gereken ilham verici LinkedIn sayfaları!
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10. LinkedIn News
9. IBM
8. Apple
7. Forbes Magazine
6. Unilever
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5. Microsoft
4. TED Conferences
3. LinkedIn
2. Amazon
1. Google
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