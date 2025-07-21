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Kulaklığını Biz Taksak Hangi Şarkı Çalardı?

etiket Kulaklığını Biz Taksak Hangi Şarkı Çalardı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 23:00

Biraz farklı bir Onedio testi ile karşınızdayız! Bu sefer sana şarkı önermek yerine kulaklığında çalabilecek olan o şarkıyı tahmin edeceğiz. Acaba hangi şarkıyı çalmaya başladın?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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