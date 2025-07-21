Kulaklığını Biz Taksak Hangi Şarkı Çalardı?
Biraz farklı bir Onedio testi ile karşınızdayız! Bu sefer sana şarkı önermek yerine kulaklığında çalabilecek olan o şarkıyı tahmin edeceğiz. Acaba hangi şarkıyı çalmaya başladın?
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Öncelikle cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?
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Şimdi de yaşını öğrenelim!
Başlayabiliriz! Şu an en çok ihtiyacın olan şey ne?
Şu an telefonunu alıp bir şarkı listeni açsak, sence ne deriz?
Dinlediğin bir şarkıyı ilk beğenme sebebin genellikle ne oluyor?
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Aynı şarkıyı kaç kere üst üste dinlersin diye sorsak?
En sevdiğin şarkıyı düşün bakalım. İlk olarak nerede dinledin?
Yeni çıkan şarkıları takip etme durumun ne alemde?
Son sorudayız! Bir şarkının seni geçmişe ışınladığı oldu mu?
Mabel Matiz - Fırtınadayım!
Sezen Aksu - Gülümse!
Duman - Her Şeyi Yak!
Ezhel - Felaket!
Teoman - Renkli Rüyalar Oteli!
Kalben - Sadece!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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