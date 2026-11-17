Küflenen Salça Problemini Tarihe Kavuşturacak İnanılmaz Pratik ve Ekonomik Yöntemler
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Salçayı açıyorsunuz, birkaç gün sonra üstünde gri yeşil bir tabaka... Tanıdık geldi mi?
Önce en önemli kuralı söyleyelim: Küflenen salçanın üstünü kazıyıp kullanmak güvenli değil. İyi haber şu ki birkaç basit alışkanlıkla salçanızın ömrünü uzatabilirsiniz.
Buyurun, beraber bakalım!
1. Küf gördüyseniz kazımayın, salçayı gözden çıkarın
2. Açtıktan sonra yeri buzdolabı
3. Teneke kutudakini cam kavanoza aktarın
4. Kaşık temiz ve kuru olsun
5. Üstüne ince bir zeytinyağı tabakası
6. Biraz tuz da işe yarar
7. En garantili yol: Porsiyonlayıp dondurmak
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