‘Küçük Harcamalar’ Sandığınız Ama Bütçeyi Delip Geçen 12 Alışkanlık
Arkadaşlarla buluşma tatlısı, markette kasaya gelene kadar sepete atılan minik çikolatalar, kargo bedava olsun diye alınan o gereksiz 3. havlu seti… Hepsi tek başına masum gibi duruyor ama ay sonunda kredi kartı ekstresine bakınca “Ben ne aldım ya?” sorgulaması başlıyor.
Fark etmeden, günlük rutinlerin içine gizlenmiş bu minik harcamalar aslında cebinden sessiz sedasız büyük parçalar koparıyor. Üstelik çoğu zaman bu harcamaları hatırlamıyoruz bile! Bir şey almadım ki ya dediğin o ay aslında cüzdanını sinsice boşaltan alışkanlıklarla dolu olabilir. Gel, birlikte bu tatlı ama tehlikeli alışveriş alışkanlıklarını yakından inceleyelim.
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1. Buluşmaların gözdesi kahve!
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2. Kargo bedavaya gelsin diye yapılan ‘ekstra’ alışveriş.
3. Sürekli dışarıdan söylenen yemekler.
4. İndirim sanılan ama aslında hiç de ihtiyaç olmayan alışverişler.
5. Fark edilmeyen dekorasyon alışverişleri.
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6. Yeni çıkan ürünleri deneme merakı.
7. Küçük hediyeler alma alışkanlığı.
8. Bir şey alırken ‘yani bunu almazsam sonra üzülürüm’ diyerek kendini kandırmak.
9. Fark edilmeyen uygulama abonelikleri.
10. 'Bu da lazım olabilir' alışverişleri.
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11. Teknoloji popülaritesinin peşinden gitmek.
12. Sepete son anda atılan ürünler.
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