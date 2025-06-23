onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
‘Küçük Harcamalar’ Sandığınız Ama Bütçeyi Delip Geçen 12 Alışkanlık

etiket ‘Küçük Harcamalar’ Sandığınız Ama Bütçeyi Delip Geçen 12 Alışkanlık

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 14:06

Arkadaşlarla buluşma tatlısı, markette kasaya gelene kadar sepete atılan minik çikolatalar, kargo bedava olsun diye alınan o gereksiz 3. havlu seti… Hepsi tek başına masum gibi duruyor ama ay sonunda kredi kartı ekstresine bakınca “Ben ne aldım ya?” sorgulaması başlıyor. 

Fark etmeden, günlük rutinlerin içine gizlenmiş bu minik harcamalar aslında cebinden sessiz sedasız büyük parçalar koparıyor. Üstelik çoğu zaman bu harcamaları hatırlamıyoruz bile! Bir şey almadım ki ya dediğin o ay aslında cüzdanını sinsice boşaltan alışkanlıklarla dolu olabilir. Gel, birlikte bu tatlı ama tehlikeli alışveriş alışkanlıklarını yakından inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Buluşmaların gözdesi kahve!

Farkında olmadan ne harcıyorum diye düşündüğümüzde hepimizin aklına ilk kahve geliyor hadi itiraf edelim! Yeni açılan yeri görmeye gideyim, bir kahve içelim sohbet ederiz, iş çıkışı kafamı dağıtayım derken haftada en az 3-4 kere kahve buluşması yapıyoruz. Aman yanlış anlaşılmayalım yapmayın demiyoruz tabi ki... Bütçe dostu olmak istiyorsak buna biraz sürdürülebilir öneriler ekleyebiliriz. Hadi buluşalım sohbet ederiz kahvesi neden evden götürdüğün termostaki sıcacık kahven olmasın ki!

2. Kargo bedavaya gelsin diye yapılan ‘ekstra’ alışveriş.

Bazen alışveriş yaparken favorilerimiz arasında kaybolup gidebiliriz. Hele bir de ücretsiz kargo limitine oldukça yakınsan! Kısa bir matematik ile anlık sepete ürün eklemek senin için mantıklı olsa da ay sonuna geldiğimizde almasam da olurmuş ürünleriyle karşı karşıya kalabilirsin. Alırken farkında bile olmadığımız o ekstra ürün ay sonu ekstresinde beklenmedik farklara sebep olabilir.

3. Sürekli dışarıdan söylenen yemekler.

Bugün yorgunum, dolapta bir şey yok, bugünlük böyle olsun diyerek verilen yemek siparişleri kısa sürede alışkanlığa dönüşüyor. Günde 1 öğün dışarıdan yemek söylesen bile ay sonunda fark edilmeyen koca bir bütçeye dönüşmüş olabilir. Haftalık menü planlaması yapmak, kolay pişen tarifler denemek ve evde keyifli sunumlar hazırlamak hem sağlıklı hem de ekonomiye dost olabilir.

4. İndirim sanılan ama aslında hiç de ihtiyaç olmayan alışverişler.

“Yüzde 70 indirimli!” yazısını görür görmez elimiz tıklama tuşuna gidiyor. Ama o ürünü gerçekten istiyor muyuz? Yoksa sadece indirim cazibesine mi kapılıyoruz? Dolapta etiketiyle bekleyen kıyafetler, hiç kullanılmamış mutfak aletleri bu alışverişlerin sessiz tanıkları. İndirim gerçekten ihtiyacın olan bir şeye denk geldiyse güzeldir değilse cüzdandaki deliklerin baş suçlusudur.

5. Fark edilmeyen dekorasyon alışverişleri.

Renkli yastıklar, güzel kokulu mumlar ya da masana çok yakışacak o minyatür dizi karakterleri... Dekorasyona para harcarken aslında hiç fark etmeyiz. Ama genel tabloya bakıldığında hiç de masum olmayan bir gider olabilir. Aylık harcamalarının yanında dengeyi sağlamadığında ortaya çıkan bu tatlı sürpriz bazen gözden kaçabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yeni çıkan ürünleri deneme merakı.

Yeni çıkan bakım kremleri, yeni sezon kıyafetler, güncellenmiş oyun konsolları, yeni çıkan hamburger menü... Nerden bakarsak bakalım yeni çıkmış denemem lazım dediğin her ürün senin için beklenmedik bir harcama demek. Fark etmezsin ama bütçeni delip geçebilir. Aman dikkat!

7. Küçük hediyeler alma alışkanlığı.

Bunu görünce aklıma sen geldin hediyelerini kim sevmez ki? Farkında olmasak da alışkanlık haline getirdiğimiz bu minik hediyeleşmeler aslında bütçenin bir parçası. Planlama yaparken genel harcamalar bölümüne bu şekilde sürpriz bütçeleri de eklersen ay sonu seni şaşırtan bir sonuçla karşılaşma ihtimalin daha da azalabilir.

8. Bir şey alırken ‘yani bunu almazsam sonra üzülürüm’ diyerek kendini kandırmak.

Bir çok şeyi alırken anlık bir heyecanla sepete atıyor olabiliriz. Psikolojik olarak rahatlamak için söylediğimiz 'almazsam sonra bir daha aynı fiyata bulamam, üzülürüm' cümleleri aslında fark etmeden bütçeni farklı şeylere yönlendirmene sebep olabilir. Anlık bir kararla almak yerine buna gerçekten ihtiyacın olup olmadığını ve bütçeni iyi değerlendirmelisin.

9. Fark edilmeyen uygulama abonelikleri.

Müzik dinlemek, dizi izlemek, dil bilgisi çalışmak, spor çalışmalarını organize etmek için aslında bir çok uygulamadan abonelik alıyoruz. Her biri tek başına göze batmayan bütçelerdeyken hepsini bir arada düşününce fark etmediğin kadar ödeme yapıyor olabilirsin. Aylık giderlerini hesaplarken bu abonelikleri de hesaba katmakta fayda var!

10. 'Bu da lazım olabilir' alışverişleri.

Bazen ihtiyacın olan sadece bir tornavida seti iken kendini dipsiz bir 'bu da lazım olabilir' alışverişi içinde bulabilirsin. Alışverişe başlamadan önce listelemek ve bu listeye sadık kalmak oldukça önemli. Lazım olursa bulunsun diyerek aldığın tüm malzemeler bütçeni zorlayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Teknoloji popülaritesinin peşinden gitmek.

Aslında hiç ihtiyacın yokken aldığın son çıkan akıllı saat... Teknolojik eşyaların çok hızlı geliştiği ve değiştiği bu dönemde sen de aynı hızda yenilenmek istiyor olabilirsin. Bu tarz alışverişlerde ihtiyaç durumunu gözden geçirmek faydalı olabilir. Aksi halde bomboş bir cüzdan seni bekliyor olabilir...

12. Sepete son anda atılan ürünler.

Bazen minik atıştırmalıklar, bazen temizlik malzemeleri, bazen de aslında hiç aklında olmayan minik el aleti... Kasa yanındaki fırsat reyonları bazen ihtiyaçların için kurtarıcı olabilir. Ama bütçe planında olmayan ürünler için ekstra bir harcama olduğunu unutmamak gerek. Bazen her fırsat tatlı olmayabilir...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Çekme Makarna
Çekme Makarna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın