Küçük Esnaf Ayda Ne Kadar Kazanıyor? Dönerciden Manava 2024’te Esnafların Ortalama Aylık Kazançları
Küçük Esnaf Ayda Ne Kadar Kazanıyor? Dönerciden Manava 2024’te Esnafların Ortalama Aylık Kazançları
Şehirlerimizin kalbi olan esnaflar kimimiz için tanıdık bir sima kimimiz içinse günlük hayatın vazgeçilmez parçası olabilir. Peki daha önce hiç 'esnaf' deyip geçtiğimiz bu kişilerin aylık kazançlarını düşündünüz mü?
İşte dönercisinden manavına, farklı sektörlerdeki esnafların bize hayatı sorgulatan ortalama aylık kazançları!
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1. Dönerci
2. Manav
3. Bakkal
4. Kuaför
5. Berber
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6. Terzi
7. Fotoğrafçı
8. Balıkçı
9. Pastacı
10. Kırtasiyeci
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