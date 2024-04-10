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Küçük Esnaf Ayda Ne Kadar Kazanıyor? Dönerciden Manava 2024’te Esnafların Ortalama Aylık Kazançları

etiket Küçük Esnaf Ayda Ne Kadar Kazanıyor? Dönerciden Manava 2024’te Esnafların Ortalama Aylık Kazançları

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 14:02

Şehirlerimizin kalbi olan esnaflar kimimiz için tanıdık bir sima kimimiz içinse günlük hayatın vazgeçilmez parçası olabilir. Peki daha önce hiç 'esnaf' deyip geçtiğimiz bu kişilerin aylık kazançlarını düşündünüz mü? 

İşte dönercisinden manavına, farklı sektörlerdeki esnafların bize hayatı sorgulatan ortalama aylık kazançları!

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1. Dönerci

Artık hemen her köşede bir tane bulunan dönercilerin maaşı elbette lokasyon, kalite ve dükkan kirası gibi birçok parametreye göre değişiklik gösteriyor. Ama ortalama bir dönerci için aylık kazançlar yaklaşık 21.000 TL seviyesinden başlayarak 27.000 TL civarına kadar ulaşıyor. Uzun yıllardır işini sürdürenler içinse bu meblağ 45.000 TL'ye çıkabiliyor.

2. Manav

Manavlar her mahallenin belkemiği olan esnaflar arasında. Sıradan bir manavın aylık maaşı ise aşağı yukarı asgari ücret seviyesinde. İşin içine tedarik, yol ve kira gibi masraflar girdiğinden, satılan ürünler de aşırı pahalı olmadığından bir manavın aldığı en yüksek kazanç ise 20.000 TL civarı. Elbette hazır yıkanmış, doğranmış, temizlenmiş ürün satan manavlar için bu meblağ aylık 30.000 TL'ye varabiliyor.

3. Bakkal

2024 verilerine göre; tıpkı manavlar gibi küçük bakkallar da asgari ücret seviyesinde kazanç elde ediyor. Zaten halihazırda çok bakkal kalmadığı ve birçoğumuzun büyük marketlerden alışveriş yaptığı düşünüldüğünde, bakkalların aylık 17.000 TL - 18.000 TL aldığı söylenebilir.

4. Kuaför

Kuaförler her gün iş yapan kalabalık alanlardan. Bir kuaförün kazancı ise en temel hizmetleri veriyor olsa bile aylık minimum 23.000 TL seviyesinde. Ancak özellikle son dönemde kuaförlerde sunulan bakım uygulamaları fazlasıyla popüler hale geldiğinden, işletmesini biraz genişleten bir kuaför sahibi için aylık kazanç 60.000 TL - 65.000 TL bandına ışık hızıyla çıkabiliyor.

5. Berber

Doğrudan erkeklere hitap eden berberler de mahallenin en çok kazananları arasında. Hatta saç kesim ve yıkama ücretlerinin kuaförlere göre daha pahalı olduğu berberler için aylık ortalama kazançlar 32.000 TL civarı. Son dönemde erkeklerin de cilt bakım, manikür gibi bakım hizmetlerini daha sık alması, berberlerin aldığı kazancı neredeyse 2-3 katına çıkaran etmenlerden. Yani iyi konumdaki modern ve popüler bir berber salonu için aylık gelir 90.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

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6. Terzi

Her mahallede en az 2-3 tane bulunan terziler, genellikle yerinde uzun süredir bulunan ve dükkanı da kira olmayan kişiler. Günümüzde bile hayati önem taşımaya devam eden terzilerin aylık kazancı ise 20.000 TL - 25.000 TL seviyesinde.

7. Fotoğrafçı

Fotoğrafçılar için ortalama kazancı etkileyen en önemli faktörlerden biri lokasyon. Özellikle noter ve devlet dairesi gibi resmi kurumların yanında bulunan bir fotoğrafçı, sadece vesikalık çekerek bile aylık 50.000 TL - 60.000 TL kazanabiliyor. Yol üzerindeki klasik bir fotoğrafçı için ise bu tutar ortalama 30.000 TL civarında.

8. Balıkçı

Balıkçılar beslenme zincirinin en değerli halkalarından birini oluşturuyor. Yine balıkçının aldığı ücret de kira, dükkan genişliği, taşıma masrafı ve sirkülasyon gibi parametrelere göre değişiyor. Ancak genel ortalama 20.000 TL ila 26.000 TL arası hareket ediyor. Balık satışının yüksek olduğu dönemlerde ise 30.000 TL'ye varabiliyor.

9. Pastacı

Mahalledeki pastacı ve börekçiler, her gün iş yapan, sirkülasyonun yoğun olduğu alanlar. Bu yoğunluk ne kadar fazlaysa aylık kazanç da o kadar yüksek oluyor. Orta kapasiteli bir pastacı için ortalama maaş 27.000 - 28.000 TL civarında. Ancak mekanı biraz tasarım olan ve özenli ürünler üreten bir pastacı için bu tutar 50.000 TL - 55.000 TL arasına ilerleyebiliyor.

10. Kırtasiyeci

Okulların köşe başındaki kırtasiyeler de mahallelerin olmaz olmazlarından. Temel okul gereksinimlerini karşılayan bir kırtasiyeci her gün iş yaparak evine ekmek götürme avantajına sahip. Üstelik işin içine kaliteli baskı ve çıktı gibi hizmetler ekleyince aylık gelir bir anda katlayabiliyor. Genel ortalama ise yaklaşık 24.000 TL seviyesinde. Elbette bu tutar da konum, mekan büyüklüğü, satılan ürün çeşitliliği gibi sayısız parametreye göre değişiklik gösteriyor.

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