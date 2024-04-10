Küçük Esnaf Ayda Ne Kadar Kazanıyor? Dönerciden Manava 2024’te Esnafların Ortalama Aylık Kazançları

Doğrudan erkeklere hitap eden berberler de mahallenin en çok kazananları arasında. Hatta saç kesim ve yıkama ücretlerinin kuaförlere göre daha pahalı olduğu berberler için aylık ortalama kazançlar 32.000 TL civarı. Son dönemde erkeklerin de cilt bakım, manikür gibi bakım hizmetlerini daha sık alması, berberlerin aldığı kazancı neredeyse 2-3 katına çıkaran etmenlerden. Yani iyi konumdaki modern ve popüler bir berber salonu için aylık gelir 90.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.