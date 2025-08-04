onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Küçük Ayran Gerginliğinden Evrensel Mallıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Küçük Ayran Gerginliğinden Evrensel Mallıklara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2025 - 18:13

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi haftanın ilk günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Doğru foto seçimi önemli!

Doğru foto seçimi önemli!
twitter.com

💕

💕
twitter.com

Kim dedi yalan diye?

Kim dedi yalan diye?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bunu da bilirsin.

Bunu da bilirsin.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Düşünün bakalım hatanız nerede...

Düşünün bakalım hatanız nerede...

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Masada mıyız?

Masada mıyız?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Masplaining mi deniyordu?

Masplaining mi deniyordu?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım!

Kapatalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın