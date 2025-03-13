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Kriz ve Afet Durumlarında Sosyal Medyada Fayda Sağlayabilmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 9 Şey

etiket Kriz ve Afet Durumlarında Sosyal Medyada Fayda Sağlayabilmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 9 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 19:01

Kriz ve afet durumlarında bazı karmaşalar yaşanabilir. Sosyal medyada gereksiz ve eksik bilgi paylaşımı bu karmaşaya ön ayak olan şeylerden biridir. Bunun yanı sıra etkin kullanım ile sosyal medya faydalı bir yer haline getirilebilir. Gelin sosyal medyadan fayda sağlamak için dikkat etmemiz gereken şeylere bakalım!

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1. Bilginin doğruluğunu kontrol etmelisiniz.

Bir paylaşım yapmadan önce bilginin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Yanlış bilgiyle birlikte kaosa sebep olabilirsiniz. Bir bilgi okuyunca direkt paylaşmadan ve paniğe kapılmadan önce sakin olmalı ve gerekli olmayan yorumlarda kaybolmamalısınız.

2. Resmi kurumların açıklamalarına dikkat etmelisiniz.

Kaosa kapılmamak adına dikkat etmeniz gereken şey yetkili kurumları takip etmek. Resmi kurumların duyurularını dikkate alarak paylaşabilirsiniz. Böylece geniş kitlelere asıl ve doğru bilgileri yaymış olursunuz.

3. Paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde hareket etmelisiniz.

Bir bilgiyi edindikten sonra paniğe kapılmamalısınız. Panik, mantıklı düşünmenizi engeller. Yanlış kararlar alır, adımlar atarsınız. Panik halinizle başkalarını da paniğe sürükleyebilirsiniz. Kriz zamanlarında sakin ve çözüm odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerekir.

4. Kendimizi dinlemeli ve takibin bizi nasıl etkilediğine bakmalısınız.

Olayları takip ederken kendinizi es geçmemelisiniz. Psikolojik olarak sizi nasıl etkilediğine dikkat etmelisiniz. Başkalarına iyi gelmek istiyorsanız ilk olarak sizin iyi olmanız gerekir. Ruh olarak derinden etkilenmenize neden olacak bir görsel ve haberle karşılaşırsanız, bir süre dinlenmeniz size iyi gelecektir.

5. Fazla yük ve sorumluluk almaktan kaçınmalısınız.

Bir insan olarak başka insanlara hemen ulaşmak ve yardım eli uzatmak istiyor olabilirsiniz. Fakat sınırınız olduğunu unutmayın. Sorumluluk olarak üstlenebileceğiniz şeylerin fazlasını yapmaktan kaçının. Yaptığınız işin verimsiz olmasına neden olur ve yorgunluktan yanlış paylaşımlar yapabilirsiniz.

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6. Empatinizi sempatiye çevirmediğinizden emin olmalısınız.

Başkalarının duygularını anlayabilmeniz için empati becerisine sahip olmanız gerekir. Kriz anında yapılan paylaşımlara karşı duyarlı olarak yardım için elinizden geleni yapabilmelisiniz. Fakat bunun sempatiye dönüşmemesi gerekir. Başkalarının çektiği acıyı yaşamak sizin adım atmanızı engelleyebilir.

7. Pozitif bir rol model olmaya çalışmalısınız.

Karamsar ve depresif paylaşımlar yapmak yerine yapılan olumlu eylemlerin üzerinde durmaya çalışın. Umut dolu paylaşımlarınız ile insanlar motive olabilir, enerjileri yükselebilir. Böylece daha etkin bir şekilde fayda sağlayabilirsiniz.

8. Bilgiler ve verilerin güncellemelerini takip etmelisiniz.

Eski bilgileri yayarak karmaşaya neden olabilirsiniz. Bu yüzden yetkili kurumları düzgün bir şekilde takip etmeli ve güncel bilgileri paylaştığınızdan emin olmalısınız. Ulaşılan yerlere tekrar tekrar gidilmesi ya da toplanan yardımlar için hala uğraşılması vakit kaybına neden olabilir. Bu yüzden bilgilerin güncel olması önemli.

9. Kullandığınız dilin ve üslubun düzgün olmasına özen göstermelisiniz.

Bilgileri ve verileri açık bir şekilde yazmalısınız. Karmaşık bir dil kullanmak yerine herkesin anlayabileceği bir şekilde aktarmanız kafa karışıklığını ortadan kaldırır. Kullanılan üslubun nazik olması da insanları rahatlatır.

Kriz ve afet anlarında yanlış bilgiye kapılmamak, doğru bilgiye ulaşmak ve sakin kalabilme yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!

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