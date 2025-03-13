Kriz ve Afet Durumlarında Sosyal Medyada Fayda Sağlayabilmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 9 Şey

Olayları takip ederken kendinizi es geçmemelisiniz. Psikolojik olarak sizi nasıl etkilediğine dikkat etmelisiniz. Başkalarına iyi gelmek istiyorsanız ilk olarak sizin iyi olmanız gerekir. Ruh olarak derinden etkilenmenize neden olacak bir görsel ve haberle karşılaşırsanız, bir süre dinlenmeniz size iyi gelecektir.