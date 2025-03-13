Kriz ve Afet Durumlarında Sosyal Medyada Fayda Sağlayabilmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 9 Şey
Kriz ve Afet Durumlarında Sosyal Medyada Fayda Sağlayabilmeniz İçin Dikkat Etmeniz Gereken 9 Şey
Kriz ve afet durumlarında bazı karmaşalar yaşanabilir. Sosyal medyada gereksiz ve eksik bilgi paylaşımı bu karmaşaya ön ayak olan şeylerden biridir. Bunun yanı sıra etkin kullanım ile sosyal medya faydalı bir yer haline getirilebilir. Gelin sosyal medyadan fayda sağlamak için dikkat etmemiz gereken şeylere bakalım!
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1. Bilginin doğruluğunu kontrol etmelisiniz.
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2. Resmi kurumların açıklamalarına dikkat etmelisiniz.
3. Paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde hareket etmelisiniz.
4. Kendimizi dinlemeli ve takibin bizi nasıl etkilediğine bakmalısınız.
5. Fazla yük ve sorumluluk almaktan kaçınmalısınız.
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6. Empatinizi sempatiye çevirmediğinizden emin olmalısınız.
7. Pozitif bir rol model olmaya çalışmalısınız.
8. Bilgiler ve verilerin güncellemelerini takip etmelisiniz.
9. Kullandığınız dilin ve üslubun düzgün olmasına özen göstermelisiniz.
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