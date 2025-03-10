Kriz Anlarında İhtiyaçlarını Ne Kadar İfade Edebiliyorsun?
Kriz Anlarında İhtiyaçlarını Ne Kadar İfade Edebiliyorsun?
Hepimiz zaman zaman zorlayıcı durumlarla karşılaşıyoruz değil mi? Peki, böyle anlarda gerçekten neye ihtiyacın olduğunu açıkça ifade edebiliyor musun, yoksa işler içinden çıkılmaz bir hal mi alıyor? Kriz anlarında iletişim kurma becerilerini test etmek istersen seni teste alalım!
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.
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1. Zor bir durumla karşılaştığında ilk aklına gelen şey nedir?
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2. Birisi seni yanlış anladığında ne yaparsın?
3. Bir ortamda rahatsızlık hissettiğinde bunu nasıl yönetirsin?
4. Bir grup çalışmasında rol alman gerektiğinde nasıl bir tutum sergilersin?
5. Beklenmedik bir durum seni zorladığında ne yaparsın?
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6. Birisinden yardım istemen gerektiğinde genelde nasıl davranırsın?
7. Sence bir kriz sırasında en önemli şey nedir?
8. Bir şey anlatırken karşı tarafın seni anlamadığını fark edersen ne yaparsın?
9. Fikirlerinin dikkate alınmadığını düşündüğünde nasıl hissedersin?
10. Stresli bir durumdayken kendini rahatlatmak için neler yaparsın?
Krizleri ustaca yönetiyorsun!
Stratejik bir yaklaşım izliyorsun!
Duygusal olarak zorlanabiliyorsun!
Kendini ifade etmekte zorlanıyorsun!
Kriz ve afet anlarında yanlış bilgiye kapılmamak, doğru bilgiye ulaşmak ve sakin kalabilme yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!
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