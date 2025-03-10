Kriz Anlarında İhtiyaçlarını Ne Kadar İfade Edebiliyorsun?

Hepimiz zaman zaman zorlayıcı durumlarla karşılaşıyoruz değil mi? Peki, böyle anlarda gerçekten neye ihtiyacın olduğunu açıkça ifade edebiliyor musun, yoksa işler içinden çıkılmaz bir hal mi alıyor? Kriz anlarında iletişim kurma becerilerini test etmek istersen seni teste alalım!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.