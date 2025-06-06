Kriz Anında Verdiğin Kararlara Göre Finansal Refleksin Ne Kadar Kuvvetli?
Hayat bazen tam da her şey yolundaymış gibi görünürken gelir ve bir “plot twist” yapar ya… İşte o anlarda kimin gerçekten planı var, kim tamamen doğaçlama yaşıyor ortaya çıkar. Beklenmedik bir sağlık harcaması, bir anda bozulan çamaşır makinesi, maaşın yatmadığı o lanetli gün... Tanıdık geldi değil mi?
Kimi insanlar bu tür anlarda bir strateji ustası gibi davranır, kimileri ise 'Allah'ım bu da mı gol değil?!' diye hayata trip atar. Peki sen hangisisin?
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi seni daha çok anlatıyor?
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2. Finansal refleksini bir hayvana benzetsen hangisi olurdu?
3. Bir ürün aldıktan sonra fiyatının düştüğünü görünce kendini dolandırılmış gibi hissediyor musun?
4. Şu an cüzdanında ne kadar nakit var?
5. Duygusal harcama yapar mısın?
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6. Aşağıdaki kriz türlerinden hangisi seni en çok zorlar?
7. Finansal bir karar alırken kimin görüşüne daha çok güvenirsin?
8. Paran azaldığında ilk vazgeçtiğin şey ne olur?
9. En son ne zaman kendine şöyle dedin: “Galiba bu ay biraz fazla harcadım”?
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