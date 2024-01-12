Kristen Stewart 15 Yıl Sonra Efsane Twilight İçin "Çok Eşcinsel Bir Film" Dedi
Kristen Stewart 15 Yıl Sonra Efsane Twilight İçin "Çok Eşcinsel Bir Film" Dedi
Kaynak: https://www.vulture.com/2024/01/krist...
Twilight filmleri ile ismini herkese duyuran ünlü oyuncu Kristen Stewart, geçtiğimiz gün Variety'nin kapak haberinde bu yıl başrol olarak yer alacağı 'Love Me' ve 'Love Lies Bleeding' olmak üzere iki yeni filminden bahsetti. E tabii ki konu Twilight serisine gelince de, Kristen hem filmdeki rolü ve eser hakkındaki fikirlerini belirtti, hem de hayranlarına bir nostalji havası estirdi. Hadi gelin Kristen filmler hakkında neler demiş hep beraber öğrenelim...
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Kristen Stewart 2017'de kuir bir kadın olduğunu herkese açıklamıştı.
Hollywood'daki hem kuir hem de heteroseksüel rollerinin yanı sıra, insanların gözündeki "rahat, maskülen kuir kadın" rolünden de bahsetti.
Ünlü oyuncu bir neslin vazgeçilmez filmi olan Twilight serisi hakkında da yorumda bulundu.
"Bu şekilde başladığını düşünmüyorum ama aynı zamanda benim orada olmamın da bunun bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu çok eşcinsel bir film...
Twilight serisinin en başından beri zaten böyle bir kanon olduğunu söylüyor Kristen.
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