Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kristen Stewart 15 Yıl Sonra Efsane Twilight İçin "Çok Eşcinsel Bir Film" Dedi

Kristen Stewart 15 Yıl Sonra Efsane Twilight İçin "Çok Eşcinsel Bir Film" Dedi

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 16:02

Twilight filmleri ile ismini herkese duyuran ünlü oyuncu Kristen Stewart, geçtiğimiz gün Variety'nin kapak haberinde bu yıl başrol olarak yer alacağı 'Love Me' ve 'Love Lies Bleeding' olmak üzere iki yeni filminden bahsetti. E tabii ki konu Twilight serisine gelince de, Kristen hem filmdeki rolü ve eser hakkındaki fikirlerini belirtti, hem de hayranlarına bir nostalji havası estirdi. Hadi gelin Kristen filmler hakkında neler demiş hep beraber öğrenelim...

Kaynak: https://www.vulture.com/2024/01/krist...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kristen Stewart 2017'de kuir bir kadın olduğunu herkese açıklamıştı.

Kristen Stewart 2017'de kuir bir kadın olduğunu herkese açıklamıştı.

Variety'nin kapak haberinde Kristen, Sundance Film Festivalinde gösterilecek yeni iki filmindeki rollerinden bahsetti.

Hollywood'daki hem kuir hem de heteroseksüel rollerinin yanı sıra, insanların gözündeki "rahat, maskülen kuir kadın" rolünden de bahsetti.

Hollywood'daki hem kuir hem de heteroseksüel rollerinin yanı sıra, insanların gözündeki "rahat, maskülen kuir kadın" rolünden de bahsetti.

Kristen, filmografisinin büyük bir kısmının, kuir olduğunu açıklamadan çok öncesine ait filmlerin bile, tümüyle kuir sinema olduğunun farkında olduğunu belli etti.

Ünlü oyuncu bir neslin vazgeçilmez filmi olan Twilight serisi hakkında da yorumda bulundu.

Ünlü oyuncu bir neslin vazgeçilmez filmi olan Twilight serisi hakkında da yorumda bulundu.

"Bu şekilde başladığını düşünmüyorum ama aynı zamanda benim orada olmamın da bunun bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu çok eşcinsel bir film...

"Bu şekilde başladığını düşünmüyorum ama aynı zamanda benim orada olmamın da bunun bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu çok eşcinsel bir film...

Yani Taylor Lautner, Robert Pattinson ve ben, normal değil. Bu kitabı Mormon bir kadın yazdı. Her şey baskıyla, sizi yok edecek şeyi istemekle ilgili. Bu benim sevdiğim çok gotik, eşcinsel bir eğilim.'

Twilight serisinin en başından beri zaten böyle bir kanon olduğunu söylüyor Kristen.

Twilight serisinin en başından beri zaten böyle bir kanon olduğunu söylüyor Kristen.

Twilight serisinin yazarı Stephenie Meyer'in eserindeki Mormon Gotik'inden bahsetmesi de dikkat çekiyor. Kuir kanonunda sonsuza dek yer alsın, diyor Kristen.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içeriği beğendiyseniz, bunlar da hoşunuza gidebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?