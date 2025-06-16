Kripto Dışında Kalan Dijital Yatırım Alanları ve Geleceği
Kripto dışında bir alana yatırım yapmak isteyenler buraya! Çünkü bu içeriğimizde kripto dışına yatırım yapmak isteyenler için dijital yatırım alanları ve geleceğini inceliyoruz. Hazırsanız odaklanın çünkü yatırım turuna başlıyoruz!
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1. Yapay zeka startupları
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2. Siber güvenlik
3. Sanal ve artırılmış gerçeklik
4. Bulut bilişim
5. Metaverse tabanlı girişimler
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6. Tele-Tıp
7. Eğitim Teknolojileri
8. Abonelik tabanlı dijital platformlar
9. SaaS
10. Mobil oyun girişimleri
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