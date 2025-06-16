Kripto Dışında Kalan Dijital Yatırım Alanları ve Geleceği

Oyun, eğitim, perakende, mimarlık gibi birçok sektörde deneyimi yeniden tanımlayan teknolojilerden biri de muhakkak ki sanal ve artırılmış gerçeklik. Öyle ki VR ve AR teknolojileri her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Apple Vision Pro ve Meta Quest gibi cihazlarla, VR/AR kitlesel yayılmaya hazırlanıyor.