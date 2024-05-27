Kreş Fiyatları Asgari Ücreti Geçti! Anne ve Babalar İşten Çıkmayı Kara Kara Düşünüyor

2024-2025 sezonu için belirlenen 'erken kayıt fırsatları'nda aylık ücretlerin asgari ücreti geride bıraktığı görülürken, kreşin konumuna, sosyal imkanlarına, eğitim sistemine, aktivitelerine, sınıf mevcuduna ve erken yaşta verilen dil eğitimine göre ücret artıyor.

Haberde bir annenin yıllar içindeki ücret karşılaştırması da dikkat çekiyor:

2022 yılında, ilk işe başladığımda asgari ücret 5 bin 500 liraydı, kızımın kreşine aylık 1.750 TL ödüyordum. Asgari ücret 8 bin 500 TL oldu, 4 bin TL ödemeye başladım. Şu anda asgari ücret 17 bin TL ve kreş aylık 15 bin TL istiyor. İçinde diğer masraflar yok. Onları da hesaba katınca asgari ücretin üstüne çıkıyor. Kızım 3 yıldır aynı kreşe gidiyor, ilk kez kayıt yapanlardan çok daha fazla isteniyor. Böyle giderse işi bırakır, kendim bakarım.