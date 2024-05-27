Kreş Fiyatları Asgari Ücreti Geçti! Anne ve Babalar İşten Çıkmayı Kara Kara Düşünüyor
Kreş Fiyatları Asgari Ücreti Geçti! Anne ve Babalar İşten Çıkmayı Kara Kara Düşünüyor
Özel okulların ücretleri milyonları bulurken, kreş ve anaokulları da pahalılıktan nasibini aldı. Asgari ücreti aşan, kreş ve anaokullarının aylık fiyatları, velileri olduğu kadar kreş yönetimleriyle öğretmenleri de çıkmaza sürüklüyor.
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Enflasyonda yükseliş sürerken, hayat pahalılığı sadece işsiz kalanları değil, çalışanları da zorluyor. Çocuğu olan ailelerin kreş ücretleri asgari ücreti geçti.
Veliler, "Ödediğim para, aldığım maaşı geçti" diyor.
Kreş sahipleri de dertli.
Kreş müdürü, yıllık ücreti peşin ödemek isteyenlere indirim yapabildiklerini söylerken, fiyatların kendilerini de rahatsız ettiğini açıklıyor. "Ancak maliyetler arttıkça biz de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz" diye de belirtiyor.
Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye'de en yüksek kreş ücretleri İstanbul ve İzmir’de bulunuyor.
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Maliyetleri karşılayamayan kreş ve anaokulları ise kapanma seviyesine gelirken, geçen dönemlerde 100 öğrenciyi rahatlıkla bulan kreşler bu yıl 50 öğrenciyi zor buluyor.
Kreş ücretleri artarken, öğretmenler için değişen bir şey yok gibi görünüyor.
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