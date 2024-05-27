Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kreş Fiyatları Asgari Ücreti Geçti! Anne ve Babalar İşten Çıkmayı Kara Kara Düşünüyor

Kreş Fiyatları Asgari Ücreti Geçti! Anne ve Babalar İşten Çıkmayı Kara Kara Düşünüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 14:57

Özel okulların ücretleri milyonları bulurken, kreş ve anaokulları da pahalılıktan nasibini aldı. Asgari ücreti aşan, kreş ve anaokullarının aylık fiyatları, velileri olduğu kadar kreş yönetimleriyle öğretmenleri de çıkmaza sürüklüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Enflasyonda yükseliş sürerken, hayat pahalılığı sadece işsiz kalanları değil, çalışanları da zorluyor. Çocuğu olan ailelerin kreş ücretleri asgari ücreti geçti.

Enflasyonda yükseliş sürerken, hayat pahalılığı sadece işsiz kalanları değil, çalışanları da zorluyor. Çocuğu olan ailelerin kreş ücretleri asgari ücreti geçti.

Gazete Duvar haberine göre, kreş fiyatlarındaki yükseliş sadece velileri değil, kreş sahiplerini zor duruma düşürdü.

Çocuklarının sosyalleşmesi ve erken eğitime sahip olmasını isteyen aileler, yeni sezonda istenen ücretleri duyunca işten ayrılarak kendileri eğitim vermeyi düşünmeye başladı. 

Kreş sahipleri de talebin düştüğünü ve öğrenci bulamadıkları için maliyetlerini karşılayamadıklarını iletiyor. Bir yandan da özel eğitim kurumlarının kanayan yarası olmaya devam eden öğretmen ücretleri de hak ettiklerinin çok altında kalmaya devam ediyor.

Veliler, "Ödediğim para, aldığım maaşı geçti" diyor.

Veliler, "Ödediğim para, aldığım maaşı geçti" diyor.
cdnd.ilkadimlarim.com

2024-2025 sezonu için belirlenen 'erken kayıt fırsatları'nda aylık ücretlerin asgari ücreti geride bıraktığı görülürken, kreşin konumuna, sosyal imkanlarına, eğitim sistemine, aktivitelerine, sınıf mevcuduna ve erken yaşta verilen dil eğitimine göre ücret artıyor. 

Haberde bir annenin yıllar içindeki ücret karşılaştırması da dikkat çekiyor:

2022 yılında, ilk işe başladığımda asgari ücret 5 bin 500 liraydı, kızımın kreşine aylık 1.750 TL ödüyordum. Asgari ücret 8 bin 500 TL oldu, 4 bin TL ödemeye başladım. Şu anda asgari ücret 17 bin TL ve kreş aylık 15 bin TL istiyor. İçinde diğer masraflar yok. Onları da hesaba katınca asgari ücretin üstüne çıkıyor. Kızım 3 yıldır aynı kreşe gidiyor, ilk kez kayıt yapanlardan çok daha fazla isteniyor. Böyle giderse işi bırakır, kendim bakarım.

Kreş sahipleri de dertli.

Kreş sahipleri de dertli.

İstanbul Ataşehir’de şubesi olan bir kreşin yöneticisinden alınan bilgilere göre, sadece Türkçe eğitim verilen sınıflarda aylık ücret 19 bin liradan başlıyor. İngilizce eğitim de alınırsa başlangıç fiyatı aylık 24 bin TL'ye çıkarak, 35 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Kreş müdürü, yıllık ücreti peşin ödemek isteyenlere indirim yapabildiklerini söylerken, fiyatların kendilerini de rahatsız ettiğini açıklıyor. "Ancak maliyetler arttıkça biz de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz" diye de belirtiyor.

Kreş müdürü, yıllık ücreti peşin ödemek isteyenlere indirim yapabildiklerini söylerken, fiyatların kendilerini de rahatsız ettiğini açıklıyor. "Ancak maliyetler arttıkça biz de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz" diye de belirtiyor.

Avrupa menşeli bir kreşin Konya'daki şubesinde ilk kez kayıt yaptıracak olanlardan aylık 20 bin TL, geçen dönem kaydı bulunanlardan 18 bin TL talep ediliyor. Erken kayıt fırsatı bittiğinde ise fiyatın 25 bin TL’yi geçebileceği belirtilirken, çocuklarını göndermeme kararı alan velilere hak verdiklerini ancak tüm masraflarının geçen yıla göre iki katına çıktığını ve sürekli arttığını belirtiyorlar.

Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye'de en yüksek kreş ücretleri İstanbul ve İzmir’de bulunuyor.

Özel Anaokulları Derneği (ÖZADER) tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye'de en yüksek kreş ücretleri İstanbul ve İzmir’de bulunuyor.

Türkiye genelinde ortalama ücretler aylık 13 ila 50 bin lira arasında değişirken, ÖZADER Başkanı Hacı Murat Kuş, ücretlerinin yükselmesinin sebebinin, artan maliyetler olduğunu belirtiyor. 

İstanbul’da 50 öğrenci kapasiteli butik bir anaokulu binasının kirası en az 150 bin lira olurken, maliyet kalemlerinde en büyüğü harcamanın 'personel maaşları' olduğunu ve 50 öğrencisi olan bir kreşin aylık giderinin 500 bin lira olduğunu iletiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Maliyetleri karşılayamayan kreş ve anaokulları ise kapanma seviyesine gelirken, geçen dönemlerde 100 öğrenciyi rahatlıkla bulan kreşler bu yıl 50 öğrenciyi zor buluyor.

Maliyetleri karşılayamayan kreş ve anaokulları ise kapanma seviyesine gelirken, geçen dönemlerde 100 öğrenciyi rahatlıkla bulan kreşler bu yıl 50 öğrenciyi zor buluyor.

İstanbul'da geçen yıl 1652 olan özel anaokulu sayısında 500 okul el değiştirdi ya da kapandı diye de açıklıyor.

Kreş ücretleri artarken, öğretmenler için değişen bir şey yok gibi görünüyor.

Kreş ücretleri artarken, öğretmenler için değişen bir şey yok gibi görünüyor.

Anaokulu ve kreş öğretmenlerinin çoğu, asgari ücret altında ve güvencesiz şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtiyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın