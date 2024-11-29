Kredi Notunuzu Yükseltmek İçin Uygulamanız Gereken 11 Strateji

Hiç olmasını istemesek de acil durumlar meydana gelebiliyor ve bu gibi zamanlarda insanın hızlıca paraya erişmesi gerekiyor. Bu nedenle birikim yapmak aslında insanın kendisini güvenceye alması demek oluyor. Böylece bu gibi durumlarda kredi kartı veya yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kalmazsınız. Bu da kredi notunuzu kötü etkilemeyerek durumu çözmek demektir.