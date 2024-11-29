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Kredi Notunuzu Yükseltmek İçin Uygulamanız Gereken 11 Strateji

etiket Kredi Notunuzu Yükseltmek İçin Uygulamanız Gereken 11 Strateji

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.11.2024 - 14:01

Eğer düşük faiz oranlarıyla kredi çekmek veya kredi kartı limitinizi artırmak istiyorsanız kredi notunu yükseltmek önemlidir. Bu içeriğimizde kredi notunuzu yükseltmek için size birkaç stratejilerden bahsedeceğiz.

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1. Her şeyden önemlisi ödemeleri zamanında yapmak.

Borçları zamanında ödemek aslında sandığınızdan çok daha büyük bir etkiye sahip. Kredi kartı borçlarından faturalara kadar her türlü ödemenin zamanında yapılmadı kredi notunu olumlu yönde etkileyerek size fayda sağlar. Gecikmelerle kredi notu düşebilir, bu yüzden de ödemeler için hatırlatıcılar iş görebilir.

2. Kredi kartı borçlarında abartıya gitmemek de bir çözüm.

Kredi kartını kullanmak işimizi çok kolaylaştırıyor. Ayrıca çoğu zaman kredi kartından yaptığımız harcamalar o an nakit paramızdan gitmediği için sanki sınırsız bir parayı harcıyormuş gibi hissediyoruz. Bu tabii ki çok tehlikeli sonuçlar yaratabilecek bir algı. O nedenle kredi kartı kullanımında kısıtlamaya gitmek iyi olacaktır.

3. Gecikmiş ödemeler hiçbir zaman dostunuz değil.

Zamanında ödemenin öneminden bahsettik. Bir de gecikmiş ödemelerin size yaratabileceği sıkıntılara değinelim. Geçmişte bekleyen ödemeleri olabildiğince hızlı kapatmalı ve gelecekte de birikmelerin önüne geçmelisiniz.

4. Kredi kartı limitini çok da yükseltmeye gerek yok.

Kendimizi ay içinde güvenceye almak için kredi kartımızın limitini olabildiğince yükseltmeye çalışıyoruz. Ancak bunu yapmak kredi notumuzu etkileyenler arasında. Limitinize oranla yüksek borca sahipseniz o zaman bu durum finansal açıdan zorlandığınızı gösterir. Bu da haliyle kredi notunuzu düşürür.

5. Eski hesapları kapatmak da doğru bir çözü denemez.

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Genelde kullanılmayan eski kredi hesaplarının kapatılması önerilir. Ancak bunu önerenler şunun farkında değildir; eski kredi hesapları kredi geçmişinizin ne kadar eskiye dayandığını gösterir. Eski kredi kartlarını düşük bakiyelerle açık tutmak bu açıdan doğru bir tercih olabilir. Bu hesapları illa aktif olarak kullanma gibi bir zorunluluğunuz yok.

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6. Kredi raporunun zaman zaman gözden geçirilmesi de gerekiyor.

Kredi raporunda yer alan ve istemsizce yapılan hatalı bilgiler kredi notumuzu etkileyebiliyor. O nedenle kredi notunuza önem veriyorsanız kredi raporunuzu siz de düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Hata bulduğunuzda yapmanız gereken şey ise ilgili banka ile iletişime geçmek olacaktır.

7. Yeni kredi başvurusu yapmadan önce iki kez düşünün.

Avantajlı krediler bulduğumuzda hemen başvuru yapıyor ve o krediyi almak istiyoruz. Ancak her yeni kredi başvurumuzda eski başvurularımız da incelenir. Kısa sürede birçok başvuru yaptıysanız bu durum kredi notunuzu olumsuz olarak etkiler. Eğer yeni bir krediye ihtiyacınız yoksa sırf avantajlı diye başvuru yapmamanızı öneririz.

8. Düzenli kira ve fatura ödemeleri de fayda sağlayabilir.

Zamanında ödeme yapmanın öneminden birçok maddede bahsetmiştik. Bu düzenli ödemelere kira ve fatura ödemeleri de giriyor. Kredi raporunuza kira ve fatura ödemelerini de ekleterek kredi notunuzu artırabilirsiniz. Bunu yapmak aslında sizin finansal anlamda sorumluluklarınızı da gösterir.

9. “Asgariyi ödeyeyim” düşüncesinden çıkın.

Birçok kişi çoğu ayı kredi kartının asgari borcunu ödeyerek geçiriyor. Ancak bunu yaptığınızda aslında gelirinizin ödemeleri karşılayacak boyutta olmadığını göstermiş oluyorsunuz. Ayrıca borcunuz da gelecek aylarda katlanarak artıyor. Faiz yükünü azaltmak için tüm borcu ödemek en doğru seçenek olacaktır.

10. Otomatik ödeme talimatı da bu yolda arkadaşınız olacak.

Bazı bankaların otomatik ödeme talimatıyla sağladığı avantajlardan haberdarsınızdır. Hem bunu hem de zamanında ödeme yapmanın önemini göz önünde bulundurunca, otomatik ödeme talimatının ne kadar etkili olduğunu fark etmişsinizdir herhalde. Faturalar, kredi kartı ve kredi borçları için otomatik ödeme talimatı hayatınızı kolaylaştıracaktır.

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11. Birikim yapmak her anlamda size fayda sağlayacak.

Hiç olmasını istemesek de acil durumlar meydana gelebiliyor ve bu gibi zamanlarda insanın hızlıca paraya erişmesi gerekiyor. Bu nedenle birikim yapmak aslında insanın kendisini güvenceye alması demek oluyor. Böylece bu gibi durumlarda kredi kartı veya yüksek faizli kredilere başvurmak zorunda kalmazsınız. Bu da kredi notunuzu kötü etkilemeyerek durumu çözmek demektir.

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Radlands
Radlands
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