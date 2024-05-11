Kredi Maliyetleri Artan Şirketlerin Bu Açığı Kapatması İçin Neler Yapabilir?
Kredi Maliyetleri Artan Şirketlerin Bu Açığı Kapatması İçin Neler Yapabilir?
Şirketler kredi faaliyetleri arttıkça farklı önlemler alıyor. Peki şirketler bu kredi açığını nasıl kapatıyor? Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Tahsilatları hızlandırmak
2. Stok yönetimini optimize etmek
3. Gereksiz giderleri azaltmak
4. Mevcut borçları yeniden yapılandırmak
5. Borçları erken ödemek
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