Kredi Kartlarında Taksit Düzenlemesi İddiaları Çeyiz Alışverişini Hızlandırdı
Kredi Kartlarında Taksit Düzenlemesi İddiaları Çeyiz Alışverişini Hızlandırdı
Kredi kartlarına beklenen düzenlemede taksit sayılarına yönelik sınırlama endişesi, evleneceklerin çeyiz alışverişini öne çekmesine neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ve ekonomi yönetiminin uzun süredir değindiği kredi kartı harcamalarına yönelik düzenleme beklentisinde taksit sayılarında sınırlama olacağı yorumları, düğün mevsimi yaklaşırken, tüketici çeyiz alışverişini öne çekti.
Mart ayında, beyaz eşya satışlarının geçen yıla oranla yüksek olduğunu açıklayan Acar, tüketicilerin mevcut ihtiyaçlarını nisan-mayıs yerine mart ayına çektiğini ifade etti.
Tüketicinin ihtiyaçlarını ertelemediğini belirte Acar, yılın ilk çeyreğinde satış adetlerinin artmasının yanında cironun da enflasyon ve fiyat artışlarıyla yüzde 100 büyüdüğünü söyledi.
Cep telefonlarında öğrencilere yönelik yapılan vergi avantajının sınırlı taksit sayısıyla satışlara etkisinin yansımadığını belirten Acar, tüketici elektroniğinde en büyük payın yüzde 37 oranında olan telekom sektöründe olduğunu belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın