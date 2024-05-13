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Kredi Kartlarında Taksit Düzenlemesi İddiaları Çeyiz Alışverişini Hızlandırdı

Kredi Kartlarında Taksit Düzenlemesi İddiaları Çeyiz Alışverişini Hızlandırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 18:32

Kredi kartlarına beklenen düzenlemede taksit sayılarına yönelik sınırlama endişesi, evleneceklerin çeyiz alışverişini öne çekmesine neden oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ve ekonomi yönetiminin uzun süredir değindiği kredi kartı harcamalarına yönelik düzenleme beklentisinde taksit sayılarında sınırlama olacağı yorumları, düğün mevsimi yaklaşırken, tüketici çeyiz alışverişini öne çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ve ekonomi yönetiminin uzun süredir değindiği kredi kartı harcamalarına yönelik düzenleme beklentisinde taksit sayılarında sınırlama olacağı yorumları, düğün mevsimi yaklaşırken, tüketici çeyiz alışverişini öne çekti.

Ekonomim'den Selenay Yağcı'nın haberine göre, özellikle tüketici elektroniği sektöründe nisan ve mayıs aylarının çeyiz sezonu olduğunu belirten Media-Markt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, 'taksit sınırlaması' söylentilerinin alışverişlere yansıdığını belirtti.

Mart ayında, beyaz eşya satışlarının geçen yıla oranla yüksek olduğunu açıklayan Acar, tüketicilerin mevcut ihtiyaçlarını nisan-mayıs yerine mart ayına çektiğini ifade etti.

Mart ayında, beyaz eşya satışlarının geçen yıla oranla yüksek olduğunu açıklayan Acar, tüketicilerin mevcut ihtiyaçlarını nisan-mayıs yerine mart ayına çektiğini ifade etti.

Acar, taksit söylemlerinin tek sebep olmadığını belirtirken, enflasyon, dövizde yükseliş gibi nedenlerle seçim sonrası zam beklentilerinin de talebi öne çekmiş olabileceğini söyledi.

Tüketicinin ihtiyaçlarını ertelemediğini belirte Acar, yılın ilk çeyreğinde satış adetlerinin artmasının yanında cironun da enflasyon ve fiyat artışlarıyla yüzde 100 büyüdüğünü söyledi.

Tüketicinin ihtiyaçlarını ertelemediğini belirte Acar, yılın ilk çeyreğinde satış adetlerinin artmasının yanında cironun da enflasyon ve fiyat artışlarıyla yüzde 100 büyüdüğünü söyledi.

İkinci çeyrekte ise büyümenin yavaşladığını ve geçen yıl ile aynı seviyelerde olduğunu belirtti.

Cep telefonlarında öğrencilere yönelik yapılan vergi avantajının sınırlı taksit sayısıyla satışlara etkisinin yansımadığını belirten Acar, tüketici elektroniğinde en büyük payın yüzde 37 oranında olan telekom sektöründe olduğunu belirtti.

Cep telefonlarında öğrencilere yönelik yapılan vergi avantajının sınırlı taksit sayısıyla satışlara etkisinin yansımadığını belirten Acar, tüketici elektroniğinde en büyük payın yüzde 37 oranında olan telekom sektöründe olduğunu belirtti.
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