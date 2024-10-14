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Kredi Kartlarında 750 TL'lik Katkı Payının Nasıl Uygulanacağına Dair Detaylar Belli Oldu

Kredi Kartlarında 750 TL'lik Katkı Payının Nasıl Uygulanacağına Dair Detaylar Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.10.2024 - 09:37

AK Parti, geçen cuma TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle, 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu’na aktarılmak üzere 750 lira kesintisi yapılmasını öngörüyor. Konuyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair teklif, AK Parti tarafından geçen cuma Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair teklif, AK Parti tarafından geçen cuma Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulmuştu.

Teklifte yer alan kredi kartlarıyla ilgili madde büyük bir tepki topladı. Bu maddeye göre, 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından savunma sanayine destek amaçlı olarak 750 lira "katkı payı" alınacak.

Teklifte yer alan kredi kartlarıyla ilgili madde büyük bir tepki topladı. Bu maddeye göre, 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından savunma sanayine destek amaçlı olarak 750 lira "katkı payı" alınacak.

Bu katkı payının ne zaman alınacağı da belirlendi. 750 liralık miktar, her yılın ocak ayının 5. günü itibarıyla kart sahibinin hesabına yansıtılacak.

Bu katkı payının ne zaman alınacağı da belirlendi. 750 liralık miktar, her yılın ocak ayının 5. günü itibarıyla kart sahibinin hesabına yansıtılacak.

100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart için yıllık alınan 750 liralık katkı payı, kartın iptal edilmesi durumunda iade edilmeyecek. Ayrıca, bir karta bağlı ek kartlar ve sanal kartlarından katkı payı talep edilmeyecek.

100 bin lira ve üzeri limitli kart sahiplerinden her bir kart için yıllık alınan 750 liralık katkı payı, kartın iptal edilmesi durumunda iade edilmeyecek. Ayrıca, bir karta bağlı ek kartlar ve sanal kartlarından katkı payı talep edilmeyecek.

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