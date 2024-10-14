Kredi Kartlarında 750 TL'lik Katkı Payının Nasıl Uygulanacağına Dair Detaylar Belli Oldu

AK Parti, geçen cuma TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle, 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu’na aktarılmak üzere 750 lira kesintisi yapılmasını öngörüyor. Konuyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.