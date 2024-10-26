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Kredi Kartıyla Harcama Yaparken Kaçınılması Gereken 10 Tuhaf Alışkanlık

etiket Kredi Kartıyla Harcama Yaparken Kaçınılması Gereken 10 Tuhaf Alışkanlık

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 14:01

Kredi kartları, hayatımızı kolaylaştırsa da yanlış kullanım alışkanlıklarıyla bir anda zor duruma düşmemize neden olabilirler. Biz de sizler için kredi kartı kullanırken kaçınmanız gereken davranışları listeledik. 👇

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1. Harcadığın tutarı yuvarlama!

'Küsuratları kim sayıyor ki!' diyorsan, yanılıyorsun. 99,99 TL’yi yuvarlayıp '100 TL zaten!' demek, ay sonunda canını sıkabilir. O 'ufak' küsuratlar birleştiğinde, bir bakmışsın, kredi kartı ekstresinin peşinden koşuyorsun!

2. "Kart ekstrem nasıl bu kadar fazla geldi?" diye şaşırıyorsan:

Marketlerde küçük alışverişler için kredi kartını kullanmak büyük borçlara neden olabilir. Bir çekirdek, bir sakız alıp kartla ödemek, sana 'para harcamıyorum' hissi verse de, ay sonunda kart ekstresi fena halde yanıltabilir!

3. Ekstrelere göz ucuyla bakma!

Ekstreyi açar açmaz 'Sadece son tutara bakarım!' demek, kredi kartı kullanırken yapılan en büyük hatalardan biri. O detaylarda seni şaşırtacak gizli harcamalar olabilir! Kart ekstreni her ay mutlaka detaylı olarak incelemelisin.

4. Taksitler sonsuzmuş gibi yaşamak...

Bir şey alırken “Aman canım, 12 taksit yaptırırım olur biter!” diye düşünmek, uzun vadede kredi kartını yormaktan başka bir şey değildir. 3 aylık bir ürün için 12 taksit yapmak, yıllarca aynı ürüne para ödemene neden olabilir!

5. Hep aynı kredi kartını kullanmak!

Tek bir kredi kartına takılıp kalmak da pek mantıklı değil. O kadar çok seçenek varken neden tek bir kart? Farklı kampanyalar ve avantajlardan yararlanmak için sana en uygun kredi kartını kullanmaya başlayabilirsin.

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6. 'Limit var, harcarım!' mantığı!

Limiti sonuna kadar kullanmak, sıkıştığın anda seni çaresiz bırakabilir. Kredi kartı limitin, cebindeki para değil! Önemli olan, harcamalarını bütçene göre yapmak!

7. Biriktirmekten çok, harcamayı sevmek!

Kredi kartındaki bonus, puan ya da milleri biriktirmek yerine harcamaya meyilliysen, maalesef tuhaf bir alışkanlığa sahipsin! O puanları dikkatli kullanarak alışverişlerinde daha fazla avantaj sağlayabilirsin.

8. "Nasılsa kampanya var!" diye düşünüp ihtiyaç olmayan ürünler almak!

Her kampanyaya atlayıp ihtiyacın olmayan şeyleri satın almak, kredi kartı tuzağının en büyüklerinden biri. '1 alana 1 bedava' diyerek ihtiyacın olmayan 5 ürünü eve taşımak sence mantıklı mı?

9. Harcama yaparken "Bu bu ay son!" demek!

Kredi kartıyla yaptığın harcamalara her seferinde 'Bu son!' demek, aslında alışverişi ne kadar alışkanlık haline getirdiğinin göstergesi. Kendini kandırmayı bırakıp düzenli harcama yapmayı öğrenmelisin!

10. Kredi kartının sadece asgarisini ödemek!

Ödeyebileceğin tutardan fazla harcama yaptıysan, ekstre döneminde de ödemekte zorlanırsın. Üst üste ödemelerini eksik yaptığın takdirde kredi notun düşer. Bunun yerine gereksiz harcamalardan kaçınarak tasarruf yapmalısın.

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