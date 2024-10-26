Kredi Kartıyla Harcama Yaparken Kaçınılması Gereken 10 Tuhaf Alışkanlık
Kredi Kartıyla Harcama Yaparken Kaçınılması Gereken 10 Tuhaf Alışkanlık
Kredi kartları, hayatımızı kolaylaştırsa da yanlış kullanım alışkanlıklarıyla bir anda zor duruma düşmemize neden olabilirler. Biz de sizler için kredi kartı kullanırken kaçınmanız gereken davranışları listeledik. 👇
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1. Harcadığın tutarı yuvarlama!
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2. "Kart ekstrem nasıl bu kadar fazla geldi?" diye şaşırıyorsan:
3. Ekstrelere göz ucuyla bakma!
4. Taksitler sonsuzmuş gibi yaşamak...
5. Hep aynı kredi kartını kullanmak!
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