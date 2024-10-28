Kredi Kartınızın 1 Yıl Boyunca Hep Asgari Ödeme Tutarını Yatırırsanız Ne Olur?

Kredi kartının asgarisini ödemek, borcunuzun yalnızca çok küçük bir kısmını kapatır. Geriye kalan borç miktarı ise faizle büyümeye devam eder. Bu da, kart limitiniz dolmadan önce borcunuzun ciddi şekilde kabarması anlamına gelir. Yani bir yılın sonunda 'Borç nasıl bu kadar arttı?' diye düşünmeye başlayabilirsiniz.