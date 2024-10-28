Kredi Kartınızın 1 Yıl Boyunca Hep Asgari Ödeme Tutarını Yatırırsanız Ne Olur?
Kredi Kartınızın 1 Yıl Boyunca Hep Asgari Ödeme Tutarını Yatırırsanız Ne Olur?
Kredi kartları hayatımızı kolaylaştırsa da, bilinçsiz kullanımları finansal açıdan sıkıntı yaratabilir. Özellikle sürekli olarak asgari ödeme tutarını yatırmak, başta kolaylık sağlıyor gibi görünebilir. Ancak uzun vadede ne gibi sonuçlarla karşılaşacağınızı merak ediyorsanız, buyurun içeriğimize! 👇
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Borç yükünüz git gide artar...
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