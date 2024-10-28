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Kredi Kartınızın 1 Yıl Boyunca Hep Asgari Ödeme Tutarını Yatırırsanız Ne Olur?

etiket Kredi Kartınızın 1 Yıl Boyunca Hep Asgari Ödeme Tutarını Yatırırsanız Ne Olur?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 14:01

Kredi kartları hayatımızı kolaylaştırsa da, bilinçsiz kullanımları finansal açıdan sıkıntı yaratabilir. Özellikle sürekli olarak asgari ödeme tutarını yatırmak, başta kolaylık sağlıyor gibi görünebilir. Ancak uzun vadede ne gibi sonuçlarla karşılaşacağınızı merak ediyorsanız, buyurun içeriğimize! 👇

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Borç yükünüz git gide artar...

Kredi kartının asgarisini ödemek, borcunuzun yalnızca çok küçük bir kısmını kapatır. Geriye kalan borç miktarı ise faizle büyümeye devam eder. Bu da, kart limitiniz dolmadan önce borcunuzun ciddi şekilde kabarması anlamına gelir. Yani bir yılın sonunda 'Borç nasıl bu kadar arttı?' diye düşünmeye başlayabilirsiniz.

Kredi notunuz düşebilir!

Asgari ödemeyi yaparak kredi kartı borcunuzu kapatmıyor olmanız, kredi notunuza da olumsuz yansıyabilir. Sadece asgari ödeme yapmanız finansal durumunuzun sorgulanmasına neden olabilir. Bu da gelecekte kredi çekmek veya kart limitinizi artırmak istediğinizde sorun yaşamanıza neden olabilir.

Faiz ödemeleri sizi yorar!

Her ay sadece asgari tutarı ödediğinizde, kartın kalan bakiyesi üzerinden faiz işlemeye devam eder. Bu da demek oluyor ki, zaman geçtikçe asıl borcunuzu değil, faizi ödüyor olursunuz. Bir yılın sonunda baktığınızda, kartınızın ana borcunun büyük kısmının hala durduğunu görmek can sıkıcı olabilir!

Yeni alışverişlere "Dur!" demek zorunda kalabilirsiniz!

Asgari ödeme yapmak, her ay borcunuzu ödemediğiniz anlamına gelir. Bu yüzden yeni bir alışveriş yaparken kart limitinizin hızla dolduğunu görebilirsiniz. Hele ki büyük bir harcama planınız varsa, limitiniz hızla tükenebilir ve kredi kartınızı daha az kullanabilir hale gelirsiniz.

Günlük harcamalarınızı planlamak zor olabilir.

Sürekli asgari ödeme yaparsanız harcamalarınızı kontrol altına almanız zorlaşır. Bu da farkında olmadan daha fazla borca girmenize ve finansal planlarınızı alt üst etmenize neden olabilir.

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Psikolojik olarak yıpranabilirsiniz!

Borç biriktikçe ve asgari ödeme yapmak yetersiz oldukça, üzerinizde bir baskı hissedersiniz. Her ay gelen ekstreyi görmek stres kaynağı olabilir. Sürekli olarak bu durumu düşünmek ve borçla yaşamak psikolojik olarak da yıpratıcı olabilir.

Ek masraflar ve ücretlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz!

Yıllık kart aidatları ve gecikme faizleri gibi ek masraflar borcunuzu daha da artırabilir. Yalnızca asgari tutarı ödediğinizde bu ek masrafları ödemek için de yeterli ödeme yapmadığınızdan, finansal yükünüz ağırlaşır.

Finansal hedeflerinizi ertelemeniz gerekebilir!

Borçlarınız sürekli birikirse, birikim veya yatırım yapmanız imkansız hale gelir. Finansal hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeterli kaynağınız kalmaz ve büyük planlarınızı (ev, araba almak, tatile çıkmak gibi) sürekli ertelemek zorunda kalırsınız.

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