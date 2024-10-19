Kredi Kartını Yanlış Kullandığınızı Gösteren 10 İşaret
Kredi Kartını Yanlış Kullandığınızı Gösteren 10 İşaret
Kredi kartı kullanırken bazı konulara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü doğru kullanılmadığı taktirde sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. İşte kredi kartını doğru kullanmadığınızı gösteren işaretler...
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1. Asgari tutarda ödeme yapmak.
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2. Limit sınırına gelmek.
3. Borçların birikmesi.
4. Ödeme tarihlerini kaçırmak.
5. Sürekli nakit avans çekmek.
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