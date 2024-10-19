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Kredi Kartını Yanlış Kullandığınızı Gösteren 10 İşaret

etiket Kredi Kartını Yanlış Kullandığınızı Gösteren 10 İşaret

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 14:01

Kredi kartı kullanırken bazı konulara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü doğru kullanılmadığı taktirde sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. İşte kredi kartını doğru kullanmadığınızı gösteren işaretler...

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1. Asgari tutarda ödeme yapmak.

1. Asgari tutarda ödeme yapmak.

Her ay kredi kartı borcunun sadece asgari tutarını ödüyorsanız bu finansal sağlığınızın tehlikede olduğuna dair en önemli işaretlerden biri. Asgari ödeme, yalnızca faizleri kapatır ve ana borç üzerinde neredeyse hiçbir ilerleme sağlamaz. Uzun vadede borcunuz hızla büyüyebilir ve ödeme gücünüzü aşar. Bu da kredi notunuzun düşmesine ve faiz oranlarının yükselmesine yol açar.

2. Limit sınırına gelmek.

Kredi kartı limitinizi sık sık dolduruyorsanız bütçenizi doğru yönetemiyor olabilirsiniz. Kart limitinin tamamen dolu olması borçlarınızı kontrol altında tutamadığınızı gösterir. Ayrıca bu durum kredi notunuzu da pek iyi etkilemez. Çünkü bankalar limitin sürekli kullanılmasını riskli bir davranış olarak değerlendirir.

3. Borçların birikmesi.

Birden fazla kredi kartında biriken borçlar mali kontrolünüzü kaybettiğinizi gösterir. Her karttaki borçlarla başa çıkmak zorlaştıkça ödeme yapma kapasiteniz düşer. Bu durum daha fazla faiz ödemenize neden olur ve borçların birikmesini hızlandırır. Borçlarınızı tek bir kredi kartında toplamak ve yapılandırmak bu durumu kontrol altına almanın bir yolu olacaktır. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız.

4. Ödeme tarihlerini kaçırmak.

Kredi kartı ödemelerini düzenli olarak geciktiriyorsanız işiniz çok zor. Gecikme faizi birikerek borcunuzu büyütür ve her gecikme kredi notunuza zarar verir. Ayrıca bankalar tarafından güvenilmez bir müşteri olarak değerlendirilmenize neden olacaktır. Düzenli ödeme planları oluşturarak bu tür sorunlardan kaçınmalısınız.

5. Sürekli nakit avans çekmek.

5. Sürekli nakit avans çekmek.

Sık sık karttan nakit avans çekmek, maddi sıkışıklık yaşadığınıza delalettir. Nakit avansların faiz oranları genellikle çok yüksektir ve anında borç yükünüzü yükseltir. Acil durumlar için birikim yaparak nakit avans çekme ihtiyacını azaltmak daha sağlıklı bir çözüm olacaktır.

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6. Acil durumlar için kredi kartına güvenmek.

Acil durumlarda sürekli kredi kartına başvurmak birikim yapmadığınızın ve bütçenizi yönetemediğinizin göstergesi ne yazık ki. Kredi kartı, beklenmedik harcamaları karşılamak için değil planlı alışverişler için kullanılmalıdır. Bu alışkanlık ileride borçlarınızın kontrolsüz bir şekilde artmasına yol açacaktır. Acil durumlar için küçük de olsa bir tasarruf hesabı oluşturmak sizi bu tuzaktan kurtarır.

7. Kredi kartıyla faturaları ödemek.

7. Kredi kartıyla faturaları ödemek.

Faturalarınızı kredi kartıyla ödüyorsanız pek de doğru yolda değilsiniz. Gelirinizin faturalarınızı karşılamaması, harcamalarınızı gözden geçirmeniz gerektiğini gösteriyor. Kredi kartı borcu üzerine bir de faturaların eklenmesi, borç sarmalına girmenize neden olabilir. Faturalarınızı düzenli gelirinizle ödemeye çalışmalısınız.

8. Gelirinizden fazlasını harcamak.

Aylık kredi kartı harcamalarınız düzenli gelirinizin üzerinde seyrediyorsa ortada mutlak bir sorun vardır. Gelirinizden fazlasını harcamak pek de akıl karı değil.  Harcamalarınızı gelirinizle uyumlu hale getirmek ve bütçe oluşturmak bu durumu dengeleyecektir. Aksi takdirde borçlarınızın dağ gibi olması kaçınılmaz hale gelir.

9. Borcu borçla kapatmak.

Kredi kartı borcunu ödemek için başka bir borca girmek çok ama çok tehlikeli. Bir borç sarmalına girmeniz kaçınılmaz hale gelir.. Faizler birikerek borcunuzu büyütür ve çıkmaza girmenize neden olur. Borç yapılandırması yaparak ya da bütçenizi revize ederek bu kısır döngüden kurtulabilirsiniz.

10. Alışveriş yaparken suçluluk hissetmek.

Kredi kartıyla alışveriş yaptıktan sonra suçluluk yaşıyorsanız, keşke almasaydım diyorsanız nur topu gibi bir sorununuz vardır. Bu his, finansal dengenizi kaybettiğinizin bir göstergesi de denebilir. Suçluluk hissetmek, planlı ve bilinçli alışveriş yapmadığınızı ortaya koyar.

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