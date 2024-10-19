Kredi Kartını Yanlış Kullandığınızı Gösteren 10 İşaret

Acil durumlarda sürekli kredi kartına başvurmak birikim yapmadığınızın ve bütçenizi yönetemediğinizin göstergesi ne yazık ki. Kredi kartı, beklenmedik harcamaları karşılamak için değil planlı alışverişler için kullanılmalıdır. Bu alışkanlık ileride borçlarınızın kontrolsüz bir şekilde artmasına yol açacaktır. Acil durumlar için küçük de olsa bir tasarruf hesabı oluşturmak sizi bu tuzaktan kurtarır.