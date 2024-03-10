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KPSS’ye Girsen Nereye Atanırdın?

etiket KPSS’ye Girsen Nereye Atanırdın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 12:04

Pek çoğumuz için hayati bir önem taşıyan KPSS sınavına girseydin nereye atanırdın?

Cevabı bu testin sonunda!

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1. Öncelikle şunu soralım: Üniversitenin hangi fakültesinde okudun/okuyorsun?

2. Ders çalışma alışkanlıklarını merak ettik. Günde ortalama kaç saat ders çalışıyorsun?

3. Not tutma alışkanlığın nasıl?

4. Çok önemli bir sınava gireceksin diyelim ve o ders için hazır notların yok. Ne yaparsın?

5. Günün hangi saatinde ders çalışırken verim alıyorsun diye sorsak?

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6. Devam edelim! Yaşadığın şehirden memnun musun?

7. Peki tatile gitmek istesen, hangi bölgede tatil yapmak isterdin?

8. Son soruya geldik! Stresle başa çıkma yöntemin bunlardan hangisine yakın?

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Ankara!

Ankara!

Seçtiğin yanıtlara göre KPSS'ye girsen Ankara'ya atanırdın! Türkiye'nin kalbi olan Ankara, her ne kadar gri bir şehir olarak bilinse de pek çok imkanı barındırmasından dolayı KPSS'ye girip atanmayanların bile tercih ettiği bir şehir. Ayrıca pek çok resmi iş de Ankara'da yürütülüyor, biraz ciddi bir şehir gibi gözüküyor ama eminiz ki Ankara'ya atanırsan şehri çok seveceksin.

İstanbul!

İstanbul!

İstanbul'a atanırsan hayatında ilginç bir dönüm noktası yaşayacağından eminiz. Çünkü Türkiye'nin en dinamik, en renkli ve en baş döndürücü şehri olan İstanbul, pek çok kişinin gezip görmek istediği şehirlerden biri. İStanbul'da yaşamak zor olabilir ama İstanbul'dan kopmak daha da zordur. Neyse ki meslek hayatını İstanbul'da geçireceğin için uzun bir süre oradan kopamayacaksın!

Mardin!

Mardin!

Tarihi dokusu, sıcakkanlı insanları ve eşsiz gün batımına sahip olan Mardin, pek çok insanın gezip görmek istediği şehirlerden biri. Her ne kadar Güneydoğu'nun iklimi soğuk olsa da, Mardin'de bu soğukluğu yerel halkın misafirperverliği kırıyor diyebiliriz. Açık hava müzesi olan Eski Mardin evleri arasında kaybolmaya hazır olmanı tavsiye ediyoruz!

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