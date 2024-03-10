KPSS’ye Girsen Nereye Atanırdın?

Seçtiğin yanıtlara göre KPSS'ye girsen Ankara'ya atanırdın! Türkiye'nin kalbi olan Ankara, her ne kadar gri bir şehir olarak bilinse de pek çok imkanı barındırmasından dolayı KPSS'ye girip atanmayanların bile tercih ettiği bir şehir. Ayrıca pek çok resmi iş de Ankara'da yürütülüyor, biraz ciddi bir şehir gibi gözüküyor ama eminiz ki Ankara'ya atanırsan şehri çok seveceksin.