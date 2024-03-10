KPSS’ye Girsen Nereye Atanırdın?
KPSS’ye Girsen Nereye Atanırdın?
Pek çoğumuz için hayati bir önem taşıyan KPSS sınavına girseydin nereye atanırdın?
Cevabı bu testin sonunda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle şunu soralım: Üniversitenin hangi fakültesinde okudun/okuyorsun?
2. Ders çalışma alışkanlıklarını merak ettik. Günde ortalama kaç saat ders çalışıyorsun?
3. Not tutma alışkanlığın nasıl?
4. Çok önemli bir sınava gireceksin diyelim ve o ders için hazır notların yok. Ne yaparsın?
5. Günün hangi saatinde ders çalışırken verim alıyorsun diye sorsak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Devam edelim! Yaşadığın şehirden memnun musun?
7. Peki tatile gitmek istesen, hangi bölgede tatil yapmak isterdin?
8. Son soruya geldik! Stresle başa çıkma yöntemin bunlardan hangisine yakın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda