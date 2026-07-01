KPSS Başvuruları Başladı mı? KPSS Başvuları Ne Zaman? KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2026 KPSS takviminin açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı başlıklar da belli oldu. Özellikle başvuru tarihleri, sınav ücretleri ve başvuru ekranına ilişkin detaylar sorgulanıyor. “KPSS başvuruları başladı mı?”, “Başvurular ne zaman sona erecek?” ve “KPSS başvurusu nasıl yapılır?” soruları adayların gündeminde yer alıyor. Bunun yanında başvuru ücretleri ve işlemlerin hangi platform üzerinden gerçekleştirileceği de merak edilen konular arasında bulunuyor. Biz de 2026 KPSS sürecine ilişkin en çok aratılan soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.