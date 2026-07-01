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KPSS Başvuruları Başladı mı? KPSS Başvuları Ne Zaman? KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

KPSS Başvuruları Başladı mı? KPSS Başvuları Ne Zaman? KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 12:13
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2026 KPSS takviminin açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı başlıklar da belli oldu. Özellikle başvuru tarihleri, sınav ücretleri ve başvuru ekranına ilişkin detaylar sorgulanıyor. “KPSS başvuruları başladı mı?”, “Başvurular ne zaman sona erecek?” ve “KPSS başvurusu nasıl yapılır?” soruları adayların gündeminde yer alıyor. Bunun yanında başvuru ücretleri ve işlemlerin hangi platform üzerinden gerçekleştirileceği de merak edilen konular arasında bulunuyor. Biz de 2026 KPSS sürecine ilişkin en çok aratılan soruların yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.

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KPSS Başvuruları Başladı mı?

KPSS Başvuruları Başladı mı?

2026 KPSS başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla başladı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar işlemlerini ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu yıl ilk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular alınacak.   

KPSS Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

2026 KPSS başvuruları 13 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Başvurusunu belirtilen tarihler arasında tamamlayamayan adaylar için geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

KPSS Başvuru Ekranı Açıldı mı?

KPSS Başvuru Ekranı Açıldı mı?

2026 KPSS başvuru ekranı 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek.  

Başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz

KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adayların öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra başvurulacak sınav seçiliyor, kişisel bilgiler kontrol ediliyor ve sınav ücreti ödendikten sonra işlem tamamlanıyor. Başvuru ücretinin yatırılmaması durumunda başvuru geçerli sayılmıyor. 

KPSS Başvuruları Nereden Yapılır?

KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabiliyor.

KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

KPSS Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar ise girecekleri her oturum için ayrıca 500 TL ödeme yapacak.

KPSS Ne Zaman?

KPSS Ne Zaman?

2026 KPSS Lisans oturumları 6 Eylül 2026 tarihinde Genel Yetenek-Genel Kültür sınavıyla başlayacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026, KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 ve KPSS DHBT ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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