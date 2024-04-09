Koşun Gözyaşımız Pıt: Yapay Zeka Sayesinde Çok Sevdiğimiz Kişilerden Dinleme Fırsatı Bulduğumuz Şarkılar
Koşun Gözyaşımız Pıt: Yapay Zeka Sayesinde Çok Sevdiğimiz Kişilerden Dinleme Fırsatı Bulduğumuz Şarkılar
Yapay zeka sayesinde en sevdiğimiz şarkılar en sevdiğimiz kişiler tarafından seslendiriliyor ve bizler de gözlerimiz dolu dolu dinliyoruz. Dinledikçe tüylerimizi ürperten, gözlerimizin pınarlarını harekete geçiren işte o şarkılar...
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1. Cem Karaca & Barış Manço - Düldül ft. Melike Şahin
2. Mabel Matiz - Lan
3. Emir Can İğrek & Onur Can Özcan - Can Dostum
4. Müslüm Gürses - Yar Bensiz
5. Onur Can Özcan - Ateşe Düştüm
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6. Cem Adrian - Hayalet Sevgilim
7. Dua Lipa & The Weeknd - Suçlarımdan Biri
8. Teoman - Ebruli
9. Ahmet Kaya - Nankör Kedi
10. Zeki Müren - Parla
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11. Queen - Yalancı Bahar
12. Bülent Ersoy ft. Adele - Skyfall
13. Mustafa Kemal Atatürk - İki Keklik
14. ***BONUS*** Emre Fel & Barış Manço & Cem Karaca - Senden Güzelimi Var
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