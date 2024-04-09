Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Koşun Gözyaşımız Pıt: Yapay Zeka Sayesinde Çok Sevdiğimiz Kişilerden Dinleme Fırsatı Bulduğumuz Şarkılar

etiket Koşun Gözyaşımız Pıt: Yapay Zeka Sayesinde Çok Sevdiğimiz Kişilerden Dinleme Fırsatı Bulduğumuz Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 13:02

Yapay zeka sayesinde en sevdiğimiz şarkılar en sevdiğimiz kişiler tarafından seslendiriliyor ve bizler de gözlerimiz dolu dolu dinliyoruz. Dinledikçe tüylerimizi ürperten, gözlerimizin pınarlarını harekete geçiren işte o şarkılar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cem Karaca & Barış Manço - Düldül ft. Melike Şahin

2. Mabel Matiz - Lan

3. Emir Can İğrek & Onur Can Özcan - Can Dostum

4. Müslüm Gürses - Yar Bensiz

5. Onur Can Özcan - Ateşe Düştüm

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Cem Adrian - Hayalet Sevgilim

7. Dua Lipa & The Weeknd - Suçlarımdan Biri

8. Teoman - Ebruli

9. Ahmet Kaya - Nankör Kedi

10. Zeki Müren - Parla

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Queen - Yalancı Bahar

12. Bülent Ersoy ft. Adele - Skyfall

13. Mustafa Kemal Atatürk - İki Keklik

14. ***BONUS*** Emre Fel & Barış Manço & Cem Karaca - Senden Güzelimi Var

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?