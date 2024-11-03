Kore’nin Doğal Cilt Bakım Rutininden İlham Alarak Sağlıklı Bir Cilde Kavuşmanın 12 Yolu
Kore’nin Doğal Cilt Bakım Rutininden İlham Alarak Sağlıklı Bir Cilde Kavuşmanın 12 Yolu
Merhaba cilt bakım meraklıları! Cilt bakımı denildiğinde Kore, doğallık ve etkili sonuçlar sunan yöntemleriyle akla ilk gelenlerden biri!
Sen de Kore’nin doğal cilt bakım felsefesinden ilham alarak sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde kavuşmak istiyorsan, işte bunu başarmanın 12 pratik yolu!
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1. İki aşamalı temizlik ile derinlemesine arınma.
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2. Peeling ile cildine taze bir başlangıç yap.
3. Toniğinle cildini hazırla.
4. Esans ile nemlendirmenin bir üst seviyesine ulaş.
5. Cildine özel serumlar ile hedefe odaklan.
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6. Maskelerle cildini şımart.
7. Göz çevresi, en hassas bölgeye özel bakım.
8. Cildini nemden mahrum bırakma.
9. Güneş kremi olmazsa olmaz.
10. Cildinin sesini dinle ve ona göre hareket et.
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