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Kore'deki Darbe Girişiminden Kendini Kullanandıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kore'deki Darbe Girişiminden Kendini Kullanandıranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.12.2024 - 17:59

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım soğukların hüküm sürdüğü son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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İzninizle başlıyoruz!

İzninizle başlıyoruz!
twitter.com

Böyle numaralarımız var.

Böyle numaralarımız var.
twitter.com

Gayet iyi anı.

Gayet iyi anı.

Heves şuralarda...

Heves şuralarda...
twitter.com

Seviye şuralarda...

Seviye şuralarda...
twitter.com
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Aşk fedakarlık gerektirir.

Aşk fedakarlık gerektirir.
twitter.com

Kalırsın tabii...

Kalırsın tabii...
twitter.com

Ana yüreği!

Ana yüreği!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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