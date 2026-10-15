Köpeğinizin O "Suçlu" Bakışının Asıl Anlamı Ortaya Çıktı: Sandığınız Gibi Değil
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Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiniz. Ayaklarınızı uzatıp dinlenmeyi hayal ederken yerde parçalanmış bir şeyler olduğunu gördünüz. Karşınızda ise köpeğiniz kulaklarını geriye yatırmış, gözlerini de sizden kaçırıyor. 'Suçunu biliyor!' diye düşünüyorsunuz, değil mi?
Uzmanlara ve araştırmalara göre o bakışın vicdan azabıyla hiçbir ilgisi yok!
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En "suçlu" görünen köpekler aslında suçsuz çıktı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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