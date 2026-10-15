Köpeğinizin O "Suçlu" Bakışının Asıl Anlamı Ortaya Çıktı: Sandığınız Gibi Değil

Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiniz. Ayaklarınızı uzatıp dinlenmeyi hayal ederken yerde parçalanmış bir şeyler olduğunu gördünüz. Karşınızda ise köpeğiniz kulaklarını geriye yatırmış, gözlerini de sizden kaçırıyor. 'Suçunu biliyor!' diye düşünüyorsunuz, değil mi?

Uzmanlara ve araştırmalara göre o bakışın vicdan azabıyla hiçbir ilgisi yok!

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