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Köpeğinizin O "Suçlu" Bakışının Asıl Anlamı Ortaya Çıktı: Sandığınız Gibi Değil

Köpeğinizin O "Suçlu" Bakışının Asıl Anlamı Ortaya Çıktı: Sandığınız Gibi Değil

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:06
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Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiniz. Ayaklarınızı uzatıp dinlenmeyi hayal ederken yerde parçalanmış bir şeyler olduğunu gördünüz. Karşınızda ise köpeğiniz kulaklarını geriye yatırmış, gözlerini de sizden kaçırıyor. 'Suçunu biliyor!' diye düşünüyorsunuz, değil mi?

Uzmanlara ve araştırmalara göre o bakışın vicdan azabıyla hiçbir ilgisi yok!

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En "suçlu" görünen köpekler aslında suçsuz çıktı

En "suçlu" görünen köpekler aslında suçsuz çıktı

Bir ankete göre köpek sahiplerinin yüzde 74'ü köpeklerinin suçluluk duyduğuna inanıyor. Ancak araştırmalar başka bir tablo çiziyor.

2009'da Barnard College'da yapılan bir çalışmada, sahipleri köpeklere bir ödülü yememelerini söyleyip odadan çıktı. Döndüklerinde ise köpeğin ödülü yiyip yemediğine bakılmaksızın sahiplere 'yedi' denildi.

Sonuç şaşırtıcıydı: Köpek davranışı araştırmacısı Shawna Baskette'e göre en suçlu görünen köpekler, hiçbir şey yapmadığı halde azarlananlardı. Yani o bakış köpeğin ne yaptığına değil, sahibinin nasıl davrandığına bağlı.

"Gerginliği azaltalım" demenin köpekçesi

"Gerginliği azaltalım" demenin köpekçesi

Davranış danışmanı Ali Smith'e göre köpekler, sahiplerinin duruşundaki, yüz ifadesindeki, nefes alışındaki ve hareketlerindeki değişiklikleri hemen fark ediyor. Hatta çoğu zaman sahibi öfkelendiğini fark etmeden önce bunu seziyorlar.

Kulakların geriye yatırılması, gövdenin alçaltılması, dudak yalama ve bakışı kaçırma aslında birer yatıştırma sinyali. Smith'e göre köpek bu hareketlerle 'Suçumu kabul ediyorum' değil, 'Lütfen gerginliği azaltalım' diyor.

Sonradan azarlamak hiçbir şey öğretmiyor

Sonradan azarlamak hiçbir şey öğretmiyor

Köpek eğitmeni Chris Loverseed'e göre köpekler, başlarına ne geleceğini tahmin etmeyi öğreniyor. Yerde parçalanmış bir şey olduğunda sahibi hep kızıyorsa, köpek de Pavlov'un zilinde olduğu gibi azarı beklemeye başlıyor.

Loverseed'e göre olaydan sonra azarlamak, köpeğe gelecekte nasıl davranması gerektiği konusunda hiçbir şey öğretmiyor.

Smith ise sahiplere kendilerine şu soruyu sormalarını öneriyor: Köpeğim ben dağınıklığı fark etmeden önce mi suçlu görünüyordu, yoksa ancak ben tepki verdikten sonra mı?

Smith'in önerisi ise basit: Köpeği suçlamak yerine neyi değiştirebileceğinizi düşünün. Çöpü dolabın içine kaldırın, köpeğinize yapmasını istediğiniz davranışları öğretin ve onları ödüllendirin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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