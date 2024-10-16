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Konya'da Swinger Partilerine Katılan İstismarcı Muhtarın Cezası Belli Oldu: Mahkeme İndirim Uygulamadı!

Konya'da Swinger Partilerine Katılan İstismarcı Muhtarın Cezası Belli Oldu: Mahkeme İndirim Uygulamadı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 12:54

Konya'da birlikte yaşadığı kadının 17 yaşındaki kızını istismar eden muhtar Murat Mızırak'a indirimsiz olarak 46 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mızrak'ın birlikte yaşadığı kadın, ifadesinde swinger (eş değiştirme) partilerine katıldıklarını söylemişti. 

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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan evli ve 1 kız çocuk babası Murat Mızırak, birlikte yaşadığı ve 'swinger' partilerine katıldığı Meral A. (48) adlı kadının 17 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmuş ve videolarını telefonuna kaydetmişti.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan evli ve 1 kız çocuk babası Murat Mızırak, birlikte yaşadığı ve 'swinger' partilerine katıldığı Meral A. (48) adlı kadının 17 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmuş ve videolarını telefonuna kaydetmişti.

Meral A. o dönemdeki ifadesinde, "Murat Mızırak ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" dedi. Muhtar Murat Mızırak ise 17 yaşındaki kızla ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Meral A. o dönemdeki ifadesinde, "Murat Mızırak ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" dedi. Muhtar Murat Mızırak ise 17 yaşındaki kızla ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Murat Mızırak ve anne Meral A.'ya hiçbir indirim uygulanmadan ceza verildi.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Murat Mızırak ve anne Meral A.'ya hiçbir indirim uygulanmadan ceza verildi.

Muhtar Mızırak indirimsiz 46 yıl 10 ay 15 gün, Meral A. da yine indirimsiz 39 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Muhtar Mızırak indirimsiz 46 yıl 10 ay 15 gün, Meral A. da yine indirimsiz 39 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

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