Konya'da Swinger Partilerine Katılan İstismarcı Muhtarın Cezası Belli Oldu: Mahkeme İndirim Uygulamadı!

Konya'da birlikte yaşadığı kadının 17 yaşındaki kızını istismar eden muhtar Murat Mızırak'a indirimsiz olarak 46 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mızrak'ın birlikte yaşadığı kadın, ifadesinde swinger (eş değiştirme) partilerine katıldıklarını söylemişti.