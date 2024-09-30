Konya’da Sahibinden Satılık Ada: 165 Milyon TL’niz Varsa Bir Adanız Olabilir!
Konya’da Sahibinden Satılık Ada: 165 Milyon TL’niz Varsa Bir Adanız Olabilir!
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 550 bin metrekarelik ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor. İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, 'Çeçen Adası' ismiyle anılıyor.
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Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.
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Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.
Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.
Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.
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