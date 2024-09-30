Konya’da Sahibinden Satılık Ada: 165 Milyon TL’niz Varsa Bir Adanız Olabilir!

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 550 bin metrekarelik ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor. İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, 'Çeçen Adası' ismiyle anılıyor.