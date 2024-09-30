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Konya’da Sahibinden Satılık Ada: 165 Milyon TL’niz Varsa Bir Adanız Olabilir!

Konya’da Sahibinden Satılık Ada: 165 Milyon TL’niz Varsa Bir Adanız Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.09.2024 - 18:20

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki 550 bin metrekarelik ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor. İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, 'Çeçen Adası' ismiyle anılıyor.

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Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.

Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.
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