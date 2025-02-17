Konser İçin Peru’ya Giden Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı
Konser İçin Peru’ya Giden Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı
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Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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Shakira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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