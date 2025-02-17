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Konser İçin Peru’ya Giden Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

Konser İçin Peru’ya Giden Dünyaca Ünlü Şarkıcı Shakira Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 08:07

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, mide rahatsızlığı nedeniyle konser için gittiği Peru'da hastaneye kaldırıldı. 

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Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Shakira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Shakira yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum.”

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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