Kondom Kullanmanın Cinsel Sağlığınıza Etkilerini Gösteren 8 Bilgi

Herkesin sevdiği ve kullanmaktan hoşlandığı kondomlar aslında hazzı artırmaktan ve gebelikten korunmaktan çok daha fazlasına yarıyor. Bu nedenle cinsel yaşamda sanılandan çok daha önemli bir role sahipler.

Hazırsanız, 'Kondom nedir?' sorusunun cevabını verirken, kondomların cinsel sağlığa ne kadar iyi geldiğine biraz daha yakından bakalım! 🤸🏻‍♀️