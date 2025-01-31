Kondom Kullanmanın Cinsel Sağlığınıza Etkilerini Gösteren 8 Bilgi
Kondom Kullanmanın Cinsel Sağlığınıza Etkilerini Gösteren 8 Bilgi
Herkesin sevdiği ve kullanmaktan hoşlandığı kondomlar aslında hazzı artırmaktan ve gebelikten korunmaktan çok daha fazlasına yarıyor. Bu nedenle cinsel yaşamda sanılandan çok daha önemli bir role sahipler.
Hazırsanız, 'Kondom nedir?' sorusunun cevabını verirken, kondomların cinsel sağlığa ne kadar iyi geldiğine biraz daha yakından bakalım! 🤸🏻♀️
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1. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
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2. İstenmeyen gebelikleri önler.
3. Gelecek aile planlamasında etkilidir.
4. İlişki problemlerini gidermeye destek olur.
5. Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.
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6. Ucuz ve erişilebilirdir.
7. Hareket özgürlüğü sağlar.
8. Haz ve fantezi deneyimini iyileştirir.
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