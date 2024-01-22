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Komedinin Hazinesi Yasemin Sakallıoğlu’nun Kariyerini Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz

Komedinin Hazinesi Yasemin Sakallıoğlu’nun Kariyerini Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 11:43

Yasemin Sakallıoğlu, Karadeniz'in esprilerini sahneye taşıyan bir komedyen. Mizahi yetenekleri ve benzersiz bakış açısıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Gelin güzel komedyeni daha yakından tanıyalım.

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun sevenleri gittikçe artıyor.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun sevenleri gittikçe artıyor.

33 yaşında olan Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizeli. Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğü. Bebeklik yıllarını Rize'de geçiren Sakallıoğlu, 6 yaşından sonra İstanbul'a geldi.

33 yaşında olan Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizeli. Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğü. Bebeklik yıllarını Rize'de geçiren Sakallıoğlu, 6 yaşından sonra İstanbul'a geldi.

Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. İlerleyen dönemlerde bankacılık hayatına devam etmedi.

Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. İlerleyen dönemlerde bankacılık hayatına devam etmedi.

Karadeniz şivesiyle annesini taklit ettiği kısa bir video çeken Sakallıoğlu, oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti. Video hızla yayılınca, Yasemin'e çeşitli oyunculuk teklifleri gelmeye başladı.

Karadeniz şivesiyle annesini taklit ettiği kısa bir video çeken Sakallıoğlu, oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti. Video hızla yayılınca, Yasemin'e çeşitli oyunculuk teklifleri gelmeye başladı.

Bu video birkaç gün içinde ana haberlere kadar çıkmıştı hatırlarsanız.

Genç oyuncu ilk olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Lütfiye karakteriyle hayatımıza girdi. Tabii yine Karadeniz şivesiyle konuşuyordu.

Genç oyuncu ilk olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Lütfiye karakteriyle hayatımıza girdi. Tabii yine Karadeniz şivesiyle konuşuyordu.
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Ardından "Jet Sosyete" dizisinde görmeye başladığımız Yasemin Sakallıoğlu, burada da rolünün hakkından bir güzel gelmişti.

Ardından "Jet Sosyete" dizisinde görmeye başladığımız Yasemin Sakallıoğlu, burada da rolünün hakkından bir güzel gelmişti.

Hünerleri oyunculukla da sınırlı değil bizi kahkahalara boğan güzel kadının. Edebiyat dergisinde yazarlık da yapmış, oyunlar da yazmış. Önce oyuncu olmuş ardından da konservatuvara gitmiş anlayacağınız.

Hünerleri oyunculukla da sınırlı değil bizi kahkahalara boğan güzel kadının. Edebiyat dergisinde yazarlık da yapmış, oyunlar da yazmış. Önce oyuncu olmuş ardından da konservatuvara gitmiş anlayacağınız.

Sadece televizyon ya da dizilerde değil, aynı zamanda Instagram'da da birçok eğlenceli tiplemelerle tanınıyor. Eminim hepimiz videolarına denk gelmişizdir ve hepimizi bu videolar neşelendirmiştir.

Sadece televizyon ya da dizilerde değil, aynı zamanda Instagram'da da birçok eğlenceli tiplemelerle tanınıyor. Eminim hepimiz videolarına denk gelmişizdir ve hepimizi bu videolar neşelendirmiştir.

Yasemin Sakallıoğlu beyaz perdeye "Zengo" isimli filmle adımını attı. Zerrin isimli genç bir kadını canlandırdı.

Yasemin Sakallıoğlu beyaz perdeye "Zengo" isimli filmle adımını attı. Zerrin isimli genç bir kadını canlandırdı.

Son dönemlerin çok konuşulan ve İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı başrollerini ise Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" filmi büyük ses getirdi.

Son dönemlerin çok konuşulan ve İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı başrollerini ise Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" filmi büyük ses getirdi.
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Tüm bunların yanı sıra aynı zamanda bu güzel komedyen Türk tiyatro tarihinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda tek kişilik gösteri yapan ilk kadın komedyen olarak akıllara kazındı. Harbiye etkinliklerine adı altın harflerle yazılan ve günlerce övgülerle anılan bir başarıya imza attı.

Tüm bunların yanı sıra aynı zamanda bu güzel komedyen Türk tiyatro tarihinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda tek kişilik gösteri yapan ilk kadın komedyen olarak akıllara kazındı. Harbiye etkinliklerine adı altın harflerle yazılan ve günlerce övgülerle anılan bir başarıya imza attı.

Güzel komedyenin özel hayatı ise gerçekten çok tatlı :)

Güzel komedyenin özel hayatı ise gerçekten çok tatlı :)

Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde tanıştıktan sonra kısa süre içinde ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdılar ve yeni bir aşka yelken açtılar. İki yakın arkadaş bu birlikteliğin ardından dünyaevine girdiler.

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İronici

Neden durduk yere yasemin sakallıoğlunun kariyerine göz attık?

Gamze

reklamları okuduk

yaskooooo

Bu kadın hoşuma gidiyo, ama ilginçtir makyaj yakıimıyor bence :))) makyajsız daha hoş bi kadın, makyajlı olduğu zaman tanıyamıyorum :))

Kasım Paşa

antipatik buluyorum kendisini