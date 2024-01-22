Komedinin Hazinesi Yasemin Sakallıoğlu’nun Kariyerini Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz
Komedinin Hazinesi Yasemin Sakallıoğlu’nun Kariyerini Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz
Yasemin Sakallıoğlu, Karadeniz'in esprilerini sahneye taşıyan bir komedyen. Mizahi yetenekleri ve benzersiz bakış açısıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Gelin güzel komedyeni daha yakından tanıyalım.
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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun sevenleri gittikçe artıyor.
33 yaşında olan Yasemin Sakallıoğlu aslen Rizeli. Genç oyuncu 3 kardeşin en küçüğü. Bebeklik yıllarını Rize'de geçiren Sakallıoğlu, 6 yaşından sonra İstanbul'a geldi.
Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. İlerleyen dönemlerde bankacılık hayatına devam etmedi.
Karadeniz şivesiyle annesini taklit ettiği kısa bir video çeken Sakallıoğlu, oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekti. Video hızla yayılınca, Yasemin'e çeşitli oyunculuk teklifleri gelmeye başladı.
Genç oyuncu ilk olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Lütfiye karakteriyle hayatımıza girdi. Tabii yine Karadeniz şivesiyle konuşuyordu.
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Ardından "Jet Sosyete" dizisinde görmeye başladığımız Yasemin Sakallıoğlu, burada da rolünün hakkından bir güzel gelmişti.
Hünerleri oyunculukla da sınırlı değil bizi kahkahalara boğan güzel kadının. Edebiyat dergisinde yazarlık da yapmış, oyunlar da yazmış. Önce oyuncu olmuş ardından da konservatuvara gitmiş anlayacağınız.
Sadece televizyon ya da dizilerde değil, aynı zamanda Instagram'da da birçok eğlenceli tiplemelerle tanınıyor. Eminim hepimiz videolarına denk gelmişizdir ve hepimizi bu videolar neşelendirmiştir.
Yasemin Sakallıoğlu beyaz perdeye "Zengo" isimli filmle adımını attı. Zerrin isimli genç bir kadını canlandırdı.
Son dönemlerin çok konuşulan ve İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı başrollerini ise Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" filmi büyük ses getirdi.
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Tüm bunların yanı sıra aynı zamanda bu güzel komedyen Türk tiyatro tarihinde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda tek kişilik gösteri yapan ilk kadın komedyen olarak akıllara kazındı. Harbiye etkinliklerine adı altın harflerle yazılan ve günlerce övgülerle anılan bir başarıya imza attı.
Güzel komedyenin özel hayatı ise gerçekten çok tatlı :)
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Neden durduk yere yasemin sakallıoğlunun kariyerine göz attık?
reklamları okuduk
Bu kadın hoşuma gidiyo, ama ilginçtir makyaj yakıimıyor bence :))) makyajsız daha hoş bi kadın, makyajlı olduğu zaman tanıyamıyorum :))
antipatik buluyorum kendisini