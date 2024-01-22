Komedinin Hazinesi Yasemin Sakallıoğlu’nun Kariyerini Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırıyoruz

Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde tanıştıktan sonra kısa süre içinde ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdılar ve yeni bir aşka yelken açtılar. İki yakın arkadaş bu birlikteliğin ardından dünyaevine girdiler.