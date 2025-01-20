Kombine Uygun Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

Her kombinin bir baskın rengi vardır. Bu rengin ne olduğunu bulursanız aslında ruj seçimini de yapmış olursunuz. Nasıl mı? Diyelim ki oldukça nötr tonlarda bir kombin yaptınız. Bu kombinleyken dudaklarınızı patlatabilirsiniz. Ruj için cesur bir renk seçebilirsiniz. Ama daha canlı renkler giyiyorsanız o zaman daha sakin ve nude tonları seçmenizi öneririz.