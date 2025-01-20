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Kombine Uygun Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

etiket Kombine Uygun Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 17:31

Bir kombini tamamlamak için makyajımızı en doğru şekilde yaparız evet ama çoğu zaman ruj konusunda çok da seçici olmayız. Aslında bu yapılan büyük bir hata olur! Ruj seçimi kombinin tamamlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Peki doğru ruj nasıl seçilir?

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1. Kombinin renk paletine uyum sağlanmalı.

Her kombinin bir baskın rengi vardır. Bu rengin ne olduğunu bulursanız aslında ruj seçimini de yapmış olursunuz. Nasıl mı? Diyelim ki oldukça nötr tonlarda bir kombin yaptınız. Bu kombinleyken dudaklarınızı patlatabilirsiniz. Ruj için cesur bir renk seçebilirsiniz. Ama daha canlı renkler giyiyorsanız o zaman daha sakin ve nude tonları seçmenizi öneririz.

2. Makyajın genel tonunun da önemi büyük.

Sadece kombinin renk paletine odaklanmak doğru olmaz. Diyelim ki nötr tonlarda bir kıyafetiniz var ama göz makyajınızın oldukça iddialı. O zaman cesur bir renk seçmek makyajınızı yorucu bir hale getirecektir. İddialı bir göz makyajı yaptıysanız daha sade rujlar kullanmalısınız. Böylece ruj ile dengeyi sağlayabilirsiniz.

3. Kombinin teması da oldukça büyük etkiye sahip.

Kıyafetin rengi tek başına ruj seçimi için yeterli değil. O kıyafetin teması, nasıl bir yere gidileceğinin de ruj seçimini etkilediğini söyleyelim. Eğer resmi bir etkinliğe gidilecekse sofistike kırmızı veya bordo tonları kullanılabilir. Günlük bir kombinde ise genellikle rahat bir tarzımız olduğu içni şeftali veya pembe tonlarını seçebiliriz.

4. Kumaşları da unutmayalım…

Kombinin teması ve rengine dikkat edeceğiz evet ama peki ya kumaşı? Eğer kadife veya deri gibi şık dokuları tercih ediyorsanız o zaman mat rujlar size daha iyi gidecektir. Ama kot gibi günlük kumaşları giyiyorsanız o halde parlak ve nemlendirici rujlar daha doğru bir tercih olur.

5. Cilt alt tonununuzu bilmek de işinizi kolaylaştırır.

Ruj söz konusu olduğunda herkese her renk gitmez. Çünkü herkesin cilt alt tonu farklıdır. Eğer soğuk alt tonlu bir cildiniz varsa o zaman pembe ve mavimsi kırmızılar seçilmeli. Sıcak alt tonluysanız da turuncu alt tonlu kırmızılar veya şeftali tonları size daha çok yakışacaktır. Buna dikkat ettiğinizde rujların size daha iyi oturduğunu göreceksiniz!

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6. Aksesuarları görmezden gelmek olur mu?

Kıyafetin her anlamda ruj seçimini etkilediğinden bahsettik ancak o gün yalnızca giydikleriniz değil, üzerinize takıp takıştırdıklarınızın da önemi var. Altın renkli aksesuarlar için rujda sıcak tonlar çok daha iyi olur. Gümüş renkli aksesuarlara ise soğuk tonlar tam uyum sağlar. Kombinde bütünlüğü sağlamak için aksesuarların önemini de unutmamak gerekir.

7. Bir de sizi aşan günün vakti faktörü var…

Ruj seçiminde her şey sizde bitmiyor, günün etkisi de büyük. Eğer ki akşam yapılacak bir etkinliğe katılıyorsanız o halde parlak ve koyu tonları seçmek doğru olacaktır. Böylece çok daha çekici bir görünüm yakalarsınız. Ama gün içinde dışarıda olacaksanız o halde rujda doğal tonlarla ilerleyebilirsiniz. Çünkü böylelikle sa bir şıklık sağlayabilirsiniz.

8. Son olarak önerimiz deneyerek karar vermeniz!

Önerilerimiz karar verme konusunda size oldukça yardımcı olacaktır, biliyoruz. Ancak burada son kararı verirken kombini yaptıktan sonra ayna karşısında elinizdeki rujları denemeniz daha iyi olabilir. Böylece kendinize en çok yakıştırdığınız ruj ile ilerlemek kendinizi çok daha öz güvenli hissedebilirsiniz!

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Radlands
Radlands
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