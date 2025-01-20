Kombine Uygun Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!
Kombine Uygun Doğru Ruj Rengi Nasıl Seçilir? Bu İçerikte Anlatıyoruz!
Bir kombini tamamlamak için makyajımızı en doğru şekilde yaparız evet ama çoğu zaman ruj konusunda çok da seçici olmayız. Aslında bu yapılan büyük bir hata olur! Ruj seçimi kombinin tamamlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Peki doğru ruj nasıl seçilir?
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1. Kombinin renk paletine uyum sağlanmalı.
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2. Makyajın genel tonunun da önemi büyük.
3. Kombinin teması da oldukça büyük etkiye sahip.
4. Kumaşları da unutmayalım…
5. Cilt alt tonununuzu bilmek de işinizi kolaylaştırır.
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6. Aksesuarları görmezden gelmek olur mu?
7. Bir de sizi aşan günün vakti faktörü var…
8. Son olarak önerimiz deneyerek karar vermeniz!
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