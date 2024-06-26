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Kombin Deyince de Burhan Altıntop: ''Erkekler Nasıl Giyinmeli?'' Sorusuna Gelen Yaratıcı Öneriler

Kombin Deyince de Burhan Altıntop: ''Erkekler Nasıl Giyinmeli?'' Sorusuna Gelen Yaratıcı Öneriler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 18:05 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 18:38

Erkeklerin kombin tercihleri çoğu zaman kadınlar tarafından eleştiriliyor. Özellikle son yıllarda keten gömlek ve keten pantolon kombini Türkiye'nin bitki örtüsü olmuş durumda. Peki sizce erkekler nasıl giyinmeli? Bu soruya sosyal medyada hem kadınlardan hem de erkeklerden peş peşe öneriler geldi. 

Buyrun birlikte bakalım...

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Twitter'da (X) ''Erkekler nasıl giyinmeli?'' akımı başlatan kullanıcıya öneri yağdı.

Twitter'da (X) ''Erkekler nasıl giyinmeli?'' akımı başlatan kullanıcıya öneri yağdı.
twitter.com

Zevkler ve renkler tartışılmaz. 👇

Zevkler ve renkler tartışılmaz. 👇
twitter.com

Sizce böyle mi giyinmeli? 👇

Sizce böyle mi giyinmeli? 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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