Kombin Deyince de Burhan Altıntop: ''Erkekler Nasıl Giyinmeli?'' Sorusuna Gelen Yaratıcı Öneriler
Kombin Deyince de Burhan Altıntop: ''Erkekler Nasıl Giyinmeli?'' Sorusuna Gelen Yaratıcı Öneriler
Erkeklerin kombin tercihleri çoğu zaman kadınlar tarafından eleştiriliyor. Özellikle son yıllarda keten gömlek ve keten pantolon kombini Türkiye'nin bitki örtüsü olmuş durumda. Peki sizce erkekler nasıl giyinmeli? Bu soruya sosyal medyada hem kadınlardan hem de erkeklerden peş peşe öneriler geldi.
Buyrun birlikte bakalım...
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Twitter'da (X) ''Erkekler nasıl giyinmeli?'' akımı başlatan kullanıcıya öneri yağdı.
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Zevkler ve renkler tartışılmaz. 👇
Sizce böyle mi giyinmeli? 👇
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