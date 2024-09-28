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Kokunuzun Benzersiz ve Servet Değerinde Olmasını İster misiniz? Dünyanın En Pahalı 12 Parfümü

etiket Kokunuzun Benzersiz ve Servet Değerinde Olmasını İster misiniz? Dünyanın En Pahalı 12 Parfümü

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 14:01

Dünyadaki en pahalı parfümler ne kadarmış, biliyor musunuz? Merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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1. Shumukh

1. Shumukh

Dubaili bir marka tarafından yaratılan Shumukh, en pahalı ve görkemli parfümlerden biri. Kokusu ayrı şişesi ayrı özel parfümün şişesi elmas, inci, altın ve gümüş gibi değerli taşlarla süslenmiş. Mücevher gibi tasarlanan şişesinin içinde tütsü, sandal ağacı, misk gibi lüks ve egzotik notalar yer alıyor. Kokusu ve şişesiyle dikkatleri üzerine çeken Shumukh benzersiz bir parfüm.

Dünyanın en pahalı parfümü diyebileceğimiz Shumukh 1.29 milyon $.

2. DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle

2. DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle

Fiyatıyla sizi şaşkınlığa uğratacak DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle hem kokusuyla hem şişesiyle dikkat çekici. 14 ayar altın kaplama şişe değerli taşlarla süslenmiş. Elmas, zümrüt, yakut ve safir taşların da yer aldığı parfüm şişesinin eşsiz bir tasarımı var. Narenciye, beyaz çiçekler, elma ve sandal ağacı gibi notalarla zenginleştirilen kokuya sahip parfüm sadece bir kere üretilmiş. 

Bu parfümün şişesi ise 1 milyon $.

3. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty

3. Clive Christian No. 1 Imperial Majesty

En pahalı parfümler arasında kendine yer bulan Clive Christian No. 1 Imperial Majesty, dünyada sadece 10 adet üretilmiş. Özel tasarım şişesi ile pahalı parfümlerden olmayı hak eden bu parfümün şişesi Baccarat kristalinden yapılmış. Ayrıca şişesinde elmas da yer alıyor. Vanilya, sandal ağacı ve bergamot kokularını içeren parfüm benzersizliğiyle öne çıkıyor. 

Bu parfümün şişesi 12.722 $.

4. Baccarat Les Larmes Sacrées de Thebes

4. Baccarat Les Larmes Sacrées de Thebes

Baccarat Les Larmes Sacrées de Thebes, antik Mısır'dan esinlenerek yaratılan bir parfüm. Şişesi piramit şeklinde olan parfümün şişesinde diğerlerinde olduğu gibi kristaller bulunuyor. Mistik bir havaya sahip Baccarat Les Larmes Sacrées de Thebes'in kokusu egzotik ve zengin notalar içeriyor. Yine bu parfüm de sınırlı sayıda üretilmiş.

Bu parfüm ise 6.800 $.

5. Chanel Grand Extrait

5. Chanel Grand Extrait

Herkesin bildiği Chanel No. 5'in daha konsantre versiyonu olan Chanel Grand Extrait, en pahalı parfümler listesinde yer alıyor. Gül, yasemin gibi çiçek notaları içeren parfümün sofistike bir kokusu var. Kadınların favori parfümlerine arasına giren Chanel No. 5'e benzeyen Chanel Grand Extrait lüksü sembolize eden bir parfüm. Kokusunun yanında eşsiz şişe tasarımı da onu benzersiz parfümlerden biri haline getiriyor. 

Parfümün fiyatı ise 4.200 $.

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6. Roja Parfums Haute Luxe

6. Roja Parfums Haute Luxe

Roja Parfums Haute Luxe, seçkin hammaddelerden üretilen bir parfüm. Fiyatından da anlaşılacağı üzere sınırlı sayıda üretilen parfüm yasemin, amber gibi notalar içeriyor. Şişesi altın kaplama olan Roja Parfums Haute Luxe parfümünün kokusu hem erkeklere hem kadınlara uygun. 

Bu parfüm ise 3.500 $.

7. Clive Christian No. 1

7. Clive Christian No. 1

Clive Christian No. 1, prestijli kokulardan biri. Vanilya, bergomat, sandal ağacı gibi notalar içeren parfümün kokusu egzotik bir koku. İçerdiği notalarla karmaşık ve zengin bir koku sunan Clive Christian No. 1 erkekler ve kadınlar için uygun bir koku. Kokusunun yanında şişesi de oldukça gösterişli parfüm en pahalı parfümler listesinde kendine yer buluyor. Kendine özgü kokusu ve şişesiyle lüks ve zerafeti bir araya getiriyor.

Bu parfümün fiyatı ise 2.150 $.

8. Caron Poivre

8. Caron Poivre

Piyasaya sürüldüğünde parfüm dünyasında devrim yaratan bir koku olarak kabul edilen Caron Poivre parfümün kokusu baharatlı ve çiçeksi notaların birleşimi. Keskin bir kokusu olan parfüm kokusuyla öne çıkıyor. Bunun yanında şık ve farklı bir şişeye de sahip. Şişesi Baccarat kristalinden yapılan parfüm hem şişe tasarımı hem kokusuyla klasikler arasında yer alıyor. 

Parfümün şişesi 2.000 $.

9. Hermès 24 Faubourg

9. Hermès 24 Faubourg

Hermès 24 Faubourg, sınırlı sayıda üretilen parfümlerden biri. Sadece 1.000 tane üretilen parfümün az üretilmesi de onu pahalı yapıyor. Portakal çiçeği, vanilya, amber ve sandal ağacı gibi notalar içeren Hermès 24 Faubourg, hoş bir kokuya sahip. Sıcak ve çiçeksi bir kokusu olan parfümün şişesi de oldukça şık bir tasarıma sahip.

Parfümün fiyatı ne diye merak ediyorsanız bu parfümün şişesi 1.500 $.

10. Amouage Gold

10. Amouage Gold

Kehribar, tütsü, çiçek ve misk notaları içeren Amouage Gold, Orta Doğu'nun parfüm kültüründen ilham alınarak üretilmiş. Güçlü ve kalıcı bir kokusu olan parfümün şişesi ise altın kaplama. Hem kokusuyla hem şişesiyle lüks bir parfüm olan Amouage Gold erkeklerin ve kadınların kullanabileceği bir koku.

1.200 $ olan parfüm en pahalı parfümlerden biri.

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11. Joy by Jean Patou

11. Joy by Jean Patou

Eski bir parfüm olan Joy by Jean Patou, 1930 yılında yaratılmış. Parfüm dünyasında önemli bir yeri olan Joy by Jean Patou parfümde yasemin gibi çiçek notaları yer alıyor. Zamanının en pahalı parfümlerinden olan Joy, zarif ve sade bir şişeye sahip. Kokusu ise tam bir klasik haline gelmiş.

Parfümün fiyatı ise 850 $.

12. JAR Bolt of Lightning

12. JAR Bolt of Lightning

Çok pahalı kabul edilen parfümlerden olan JAR Bolt of Lightning, şişesinde gizemli ve nadir kokuları bir araya getiriyor. Çiçeksi ve ferah bir koku sunan parfüm beyaz çiçek notalarıyla ön planda bir koku. Her yerde kolay kolay bulunamayan parfümün şişesi de sade olduğu kadar şık bir tasarıma sahip.

Parfümün şişe fiyatı 765 $.

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