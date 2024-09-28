Kokunuzun Benzersiz ve Servet Değerinde Olmasını İster misiniz? Dünyanın En Pahalı 12 Parfümü

Fiyatıyla sizi şaşkınlığa uğratacak DKNY Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle hem kokusuyla hem şişesiyle dikkat çekici. 14 ayar altın kaplama şişe değerli taşlarla süslenmiş. Elmas, zümrüt, yakut ve safir taşların da yer aldığı parfüm şişesinin eşsiz bir tasarımı var. Narenciye, beyaz çiçekler, elma ve sandal ağacı gibi notalarla zenginleştirilen kokuya sahip parfüm sadece bir kere üretilmiş.

Bu parfümün şişesi ise 1 milyon $.