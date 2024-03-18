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Kocaeli'de Fabrikada Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var

Kocaeli'de Fabrikada Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var

patlama
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.03.2024 - 16:14

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Kocaeli Valiliği’nin açıklamasına göre, Gebze’de bir fabrikada sanayi tüpü patlaması oldu. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kocaeli Valiliği’nin açıklamasına göre, Gebze’de bir fabrikada sanayi tüpü patlaması oldu. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar dendi: 👇

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar dendi: 👇

“Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir."

“Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir."

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.

Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

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