Kocaeli'de Fabrikada Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var
Kocaeli'de Fabrikada Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar Var
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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Kocaeli Valiliği’nin açıklamasına göre, Gebze’de bir fabrikada sanayi tüpü patlaması oldu. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar dendi: 👇
“Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir."
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