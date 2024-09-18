Koç Üniversitesi Profesörlerinin Hesabından Kritik Uyarı: Türkiye Ekonomisinde Resesyon Alarmı!
Koç Üniversitesi Profesörlerinin Hesabından Kritik Uyarı: Türkiye Ekonomisinde Resesyon Alarmı!
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doç. Dr. Cem Çakmaklı, sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Doç. Dr. Çakmaklı, yaptıkları hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin resesyon alarmı verdiğini belirtti.
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Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr . Cem Çakmaklı, Prof. Dr. Selva Demiralp ve Doç. Dr. Sevcan Yeşiltaş, Türkiye ekonomisindeki verileri hesapladı.
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Verilere göre Türkiye ekonomisi resesyon alarmı verdi. Doç. Dr. Cem Çakmaklı, sosyal medya hesabından yaptıkları çalışmaya dair bilgi verdi.
Çakmaklı, kritik eşikten uzak görünse de Türkiye ekonomisinin resesyona yönelik alarm verdiğini dile getirdi.
Dikkat çeken paylaşım şöyle:
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