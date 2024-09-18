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Koç Üniversitesi Profesörlerinin Hesabından Kritik Uyarı: Türkiye Ekonomisinde Resesyon Alarmı!

Koç Üniversitesi Profesörlerinin Hesabından Kritik Uyarı: Türkiye Ekonomisinde Resesyon Alarmı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 16:27

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doç. Dr. Cem Çakmaklı, sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Doç. Dr. Çakmaklı, yaptıkları hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin resesyon alarmı verdiğini belirtti.

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Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr . Cem Çakmaklı, Prof. Dr. Selva Demiralp ve Doç. Dr. Sevcan Yeşiltaş, Türkiye ekonomisindeki verileri hesapladı.

Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr . Cem Çakmaklı, Prof. Dr. Selva Demiralp ve Doç. Dr. Sevcan Yeşiltaş, Türkiye ekonomisindeki verileri hesapladı.

Verilere göre Türkiye ekonomisi resesyon alarmı verdi. Doç. Dr. Cem Çakmaklı, sosyal medya hesabından yaptıkları çalışmaya dair bilgi verdi.

Verilere göre Türkiye ekonomisi resesyon alarmı verdi. Doç. Dr. Cem Çakmaklı, sosyal medya hesabından yaptıkları çalışmaya dair bilgi verdi.

Çakmaklı, kritik eşikten uzak görünse de Türkiye ekonomisinin resesyona yönelik alarm verdiğini dile getirdi.

Çakmaklı, kritik eşikten uzak görünse de Türkiye ekonomisinin resesyona yönelik alarm verdiğini dile getirdi.

Resesyon nedir?

Resesyon ya da durgunluk, ekonomik faaliyetlerde genel bir düşüş olduğunda ortaya çıkan bir iş döngüsü daralmasıdır. 

Kaynak

Dikkat çeken paylaşım şöyle:

Dikkat çeken paylaşım şöyle:
twitter.com

'Resesyon alarmı!!!

Son verileri kullanarak hesapladığımız Türkiye Ekonomisinin resesyona girme olasılığını Eylül'de %27 olarak hesapladık.

Henüz kritik eşik %50'den uzak ama son yıllarda hesapladığımız en yüksek olasılık.'

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