KOBİ’ler İçin Sosyal Medya Rehberi: Instagram’da Satış Yapmanın Püf Noktaları
KOBİ’ler İçin Sosyal Medya Rehberi: Instagram’da Satış Yapmanın Püf Noktaları
Instagram'da satış yapmak günümüz işletmelerinin olmazsa olmazlarından. Peki bu ışıltılı ve yüksek getirili dünyaya adım atarken en doğru hamleleri yapmak için bilmeniz gerekenler neler?
İşte KOBİ'lerin hayatını kurtaracak Instagram satış ipuçları!
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Profilinizi ilgi çekici hale getirin.
Açıklama yazısına önem verin.
Profilinizi işletmenize uygun hale getirin.
Kaliteli gönderiler ve reels videoları paylaşın.
Instagram reklamlarını kullanarak hedef kitlenize ulaşın.
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Hikaye reklam araçlarından faydalanın.
Ürün bağlantılarını kullanın.
Influencerlar ile ortaklık kurun.
Instagram'a özel indirimler sunun.
Doğru etiketleri seçin.
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