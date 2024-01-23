KOBİ’ler İçin Sosyal Medya Rehberi: Instagram’da Satış Yapmanın Püf Noktaları

Instagram profilinin güzel tasarlanmış ve estetik olması, yeni müşterilerin dikkatini çekmek ve mevcut kitleyi elde tutmak için gereklidir. İşletme profilinin hem görsel olarak göz alıcı olması hem de tutarlı bir marka imajı yansıtması önemlidir. Böylece profilinize göz atan kişileri sadık müşterilere dönüştürebilir ve rakiplerin birkaç adım ötesine geçebilirsiniz.