Kobani Davası Kararlarına AK Parti’den İlk Yorum: “Hesabı Sorulur Demiştik”
Kobani Davası Kararlarına AK Parti’den İlk Yorum: “Hesabı Sorulur Demiştik”
Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın aralarında bulunduğu 108 sanığın bulunduğu Kobani Davası'nda mahkeme kararları açıklamaya devam ediyor. Birçok kişinin ceza aldığı davaya AK Parti’den ilk yorum İçişleri Bakanı yardımcısı Bülent Turan’dan geldi. Turan; “hesabı sorulur demiştik” ifadelerini kullandı.
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Kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen davada mahkeme heyeti kararları açıklamaya başladı.
AK Parti’den de açıklanan cezalarla ilgili ilk yorum geldi.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Bülent Turan, “Hesabı sorulur demiştik!” olarak başladığı paylaşımın şu ifadelere yer verdi.
"Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini, kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini, toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin 'kim olursa olsun' bedeli olacağını gösterdi.”
“Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun.”
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Bülent Turan'ın paylaşımı 👇
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hala kaşıyıp duruyorsunuz, yargı kararı deyip susun oturun bir kere de