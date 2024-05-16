Kobani Davası Kararlarına AK Parti’den İlk Yorum: “Hesabı Sorulur Demiştik”

Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın aralarında bulunduğu 108 sanığın bulunduğu Kobani Davası'nda mahkeme kararları açıklamaya devam ediyor. Birçok kişinin ceza aldığı davaya AK Parti’den ilk yorum İçişleri Bakanı yardımcısı Bülent Turan’dan geldi. Turan; “hesabı sorulur demiştik” ifadelerini kullandı.