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Kızılcık Şerbeti Kaosundan Bebesini Çöpe Atan Babaya Son 24 Saatin Twitter'da Viral Olan Paylaşımları

Kızılcık Şerbeti Kaosundan Bebesini Çöpe Atan Babaya Son 24 Saatin Twitter'da Viral Olan Paylaşımları

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 17:37

Twitter artık gündemin takip edildiği yer olmayı çoktan geçti. Üstüne gündemi belirleyen mecra oldu. Bakalım son 24 saat içinde neler konuşuldu?

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1. Babalık skillerimizi geliştirelim biraz💅🏻

1. Babalık skillerimizi geliştirelim biraz💅🏻
twitter.com

2. Dünya çok küçük her an dedenizi döven kişinin çocuğuyla arkadaş olabilirsiniz😂

2. Dünya çok küçük her an dedenizi döven kişinin çocuğuyla arkadaş olabilirsiniz😂
twitter.com

3. Biraz da aşk acısı...

3. Biraz da aşk acısı...
twitter.com

4. Çin seddi gibi ped mi olur, dedik...

4. Çin seddi gibi ped mi olur, dedik...
twitter.com

5. Böyle arkadaşlık olmaz olsun!

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6. İnşallah şakadır bu🥲

6. İnşallah şakadır bu🥲
twitter.com

7. Duygusal anlar yaşandı...

7. Duygusal anlar yaşandı...
twitter.com

8. Norveç olsa beğenirdik.

8. Norveç olsa beğenirdik.
twitter.com

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. Komik ve rahatsız edicisiniz 😂

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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. Gerildik durduk yere...

12. Gerildik durduk yere...
twitter.com

13. Saygınlık✅

13. Saygınlık✅
twitter.com

14. 😂

14. 😂
twitter.com

15. Vee herkesin merak ettiği o soru ile günü kapatıyoruz!

15. Vee herkesin merak ettiği o soru ile günü kapatıyoruz!
twitter.com
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