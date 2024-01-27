Kızılcık Şerbeti Kaosundan Bebesini Çöpe Atan Babaya Son 24 Saatin Twitter'da Viral Olan Paylaşımları
Kızılcık Şerbeti Kaosundan Bebesini Çöpe Atan Babaya Son 24 Saatin Twitter'da Viral Olan Paylaşımları
Twitter artık gündemin takip edildiği yer olmayı çoktan geçti. Üstüne gündemi belirleyen mecra oldu. Bakalım son 24 saat içinde neler konuşuldu?
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1. Babalık skillerimizi geliştirelim biraz💅🏻
2. Dünya çok küçük her an dedenizi döven kişinin çocuğuyla arkadaş olabilirsiniz😂
3. Biraz da aşk acısı...
4. Çin seddi gibi ped mi olur, dedik...
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6. İnşallah şakadır bu🥲
7. Duygusal anlar yaşandı...
8. Norveç olsa beğenirdik.
9. 😂
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11. 😂
12. Gerildik durduk yere...
13. Saygınlık✅
14. 😂
15. Vee herkesin merak ettiği o soru ile günü kapatıyoruz!
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