Kıyafetlerdeki İnatçı Lekeleri Çıkarmak İçin Ne Yapmalı?

Lekeli kıyafetleri büyük bir kaba ya da kovaya koyun ve üzerini tamamen örtecek kadar ılık su ekleyin. Suya yarım su bardağı hidrojen peroksit, yarım su bardağı karbonat ve bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyip karıştırın.

Kıyafetleri bu karışımda 1 saat bekletin. Ardından çamaşır makinesine atıp her zamanki gibi yıkayın. Mila, yöntemin beyaz kıyafetlerde, nevresimlerde, çoraplarda ve havlularda işe yaradığını söylüyor.