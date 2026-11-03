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Kıyafetlerdeki İnatçı Lekeleri Çıkarmak İçin Ne Yapmalı?

Kıyafetlerdeki İnatçı Lekeleri Çıkarmak İçin Ne Yapmalı?

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 16:12
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Beyaz tişörtler birkaç kez giyildikten sonra parlaklığını kaybedebiliyor, üstüne dökülen lekeler de çoğu zaman pahalı leke çıkarıcılarla bile tam çıkmıyor. Sosyal medyada temizlik paylaşımlarıyla tanınan Chantel Mila, evde bulunan üç malzemeyle beyazları yeniden parlatan bir yöntem paylaştı.

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Kıyafetleri hidrojen peroksit, karbonat ve bulaşık deterjanlı suda 1 saat bekletin

Kıyafetleri hidrojen peroksit, karbonat ve bulaşık deterjanlı suda 1 saat bekletin

Lekeli kıyafetleri büyük bir kaba ya da kovaya koyun ve üzerini tamamen örtecek kadar ılık su ekleyin. Suya yarım su bardağı hidrojen peroksit, yarım su bardağı karbonat ve bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyip karıştırın.

Kıyafetleri bu karışımda 1 saat bekletin. Ardından çamaşır makinesine atıp her zamanki gibi yıkayın. Mila, yöntemin beyaz kıyafetlerde, nevresimlerde, çoraplarda ve havlularda işe yaradığını söylüyor.

Karışımdaki her malzemenin lekelere karşı farklı bir görevi var

Karışımdaki her malzemenin lekelere karşı farklı bir görevi var

Hidrojen peroksit kıyafetleri beyazlatıp dezenfekte ediyor. Bu iş için yüzde 3'lük çözelti öneriliyor, çünkü fazla sert değil ama lekelerde etkili. Karbonat kötü kokuları gideriyor ve yağı çözmeye yardım ediyor. Bulaşık deterjanı ise çıkarılması en zor lekeler arasında sayılan yağ lekelerine karşı etkili.

Yöntem, tek bir işe yarayan leke çıkarıcılara göre daha ekonomik. Kullanılan malzemelerin çoğu zaten evde bulunuyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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