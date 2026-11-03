Kıyafetlerdeki İnatçı Lekeleri Çıkarmak İçin Ne Yapmalı?
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Beyaz tişörtler birkaç kez giyildikten sonra parlaklığını kaybedebiliyor, üstüne dökülen lekeler de çoğu zaman pahalı leke çıkarıcılarla bile tam çıkmıyor. Sosyal medyada temizlik paylaşımlarıyla tanınan Chantel Mila, evde bulunan üç malzemeyle beyazları yeniden parlatan bir yöntem paylaştı.
Kıyafetleri hidrojen peroksit, karbonat ve bulaşık deterjanlı suda 1 saat bekletin
Karışımdaki her malzemenin lekelere karşı farklı bir görevi var
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