Kıyafet Bakımı Konusunda Ne Kadar Bilinçlisin?
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Dolabında duran kıyafetlerin uzun süre canlı kalmasını istiyorsan dikkat etmen gereken bazı adımlar var. Onlar da bakım isterler... Bakımı yaptıktan sonra beklentilerinizi uzun süre karşılarlar.
Peki, sen kıyafetlerine ne kadar bakıyorsun?
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1. İlk olarak! Yeni aldığın kıyafeti giymeden önce ne yaparsın?
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2. Kıyafetlerin üzerinde olan yıkama etiketlerine bakar mısın?
3. Peki, hassas kumaşları nasıl yıkarsın?
4. Yıkadığımıza göre sıra kurutmaya geldi!
5. Kurduğuna göre... Ütü yaparken nasıl davranırsın?
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6. Ütülenenleri yerleştirelim! Dolabı nasıl düzenlersin?
7. Son olarak! Kıyafetinde sökük gördüğünde hemen müdahale eder misin?
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Kıyafet bakım ustasısın!
Pratik hareket ediyorsun!
Öğrenmeye açıksın!
Dolabın ilgi bekliyor!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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