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Kıyafet Bakımı Konusunda Ne Kadar Bilinçlisin?

Kıyafet Bakımı Konusunda Ne Kadar Bilinçlisin?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 12:01
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Dolabında duran kıyafetlerin uzun süre canlı kalmasını istiyorsan dikkat etmen gereken bazı adımlar var. Onlar da bakım isterler... Bakımı yaptıktan sonra beklentilerinizi uzun süre karşılarlar.

Peki, sen kıyafetlerine ne kadar bakıyorsun?

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1. İlk olarak! Yeni aldığın kıyafeti giymeden önce ne yaparsın?

2. Kıyafetlerin üzerinde olan yıkama etiketlerine bakar mısın?

3. Peki, hassas kumaşları nasıl yıkarsın?

4. Yıkadığımıza göre sıra kurutmaya geldi!

5. Kurduğuna göre... Ütü yaparken nasıl davranırsın?

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6. Ütülenenleri yerleştirelim! Dolabı nasıl düzenlersin?

7. Son olarak! Kıyafetinde sökük gördüğünde hemen müdahale eder misin?

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Kıyafet bakım ustasısın!

Kıyafet bakım ustasısın!

Dolabına giren bir kıyafet uzun yıllar kullanılabilir... Çünkü kıyafet bakımına özen gösteriyorsun. Etiketleri okuyarak doğru yıkama programını seçiyor ve detaylara dikkat ediyorsun. Kıyafetleri sadece kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda onları koruyorsun.

Bu da hem bütçeni hem de emeğini korumanı sağlıyor. Dolabındaki parçalar uzun süre yeni gibi görünebiliyor. Bu, senin sabrının ve özeninin eseri!

Pratik hareket ediyorsun!

Pratik hareket ediyorsun!

Kıyafetlerine özen gösteriyorsun. Fakat her zaman kurallara uymuyorsun. Genellikle doğru adımlar atsan da yoğun zamanlarında pratik çözümlere başvuruyorsun. Bu yüzden arada hatalar yapıyor olabilirsin.

Bir iki alışkanlık daha kazanarak kıyafetlerine çok daha iyi bakabilirsin. Özellikle hassas kıyafetlere daha fazla özen göstermelisin. Ufak düzeltmelerle kıyafetlerinin ömrünü uzatabilirsin!

Öğrenmeye açıksın!

Öğrenmeye açıksın!

Kıyafetlerine değer verdiğini görüyoruz ama keşfetmen gereken çok fazla kural var. Alışkanlıklarınla hareket eden biri gibisin. Bu yüzden yanlış yıkama programlarını kullanıyor ve etiketleri gözden kaçırıyor olabilirsin.

Ama merak etme! Hepsi kolayca öğrenilebilir. Doğru adımları öğrendikten sonra kıyafetlerin daha canlı görünmeye başlayacak. Ardından bilinçli bir şekilde hareket etmeye devam edeceksin!

Dolabın ilgi bekliyor!

Dolabın ilgi bekliyor!

Kıyafetlerin, senin için giyilip çıkarılan parçalar olabilir. Bu yüzden bakım kısmını geri planda bırakıyor gibisin. Hâliyle kıyafetlerin daha hızlı yıpranıyor olabilir. Fakat üzülme, doğru bakım alışkanlıkları kazanarak kıyafetlerini uzun süre canlı tutabilirsin.

Etiketleri okumak, uygun sıcaklığı seçmek ya da lekelere hemen müdahale etmek gibi küçük adımlarla dolabındaki parçaların ömrünü uzatabilirsin!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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